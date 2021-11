Sondaż: Większość Niemców za obowiązkiem szczepień. Merkel wciąż najpopularniejsza

Kolejna fala pandemii z impetem uderzyła w Niemcy. Liczba dziennych zakażeń przekroczyła już 37 tys. i rośnie z dnia na dzień. Mimo to tylko jeden na czterech Niemców obawia się obecnie zarażenia koronawirusem – wynika z najnowszego sondażu Deutschlandtrend przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Infratest-dimap dla telewizji publicznej ARD. Badanie jest reprezentatywne, a na jego potrzeby przepytano w pierwszych dniach listopada 1329 pełnoletnich Niemców uprawnionych do głosowania.

Niemcy bardziej niż infekcji obawiają się możliwych zakażeń u nieszczepionych dzieci (57 procent) i ciężkiego przebiegu COVID-19 u starszych osób (62 procent). Poza tym są wyraźnie zaniepokojeni, że w najbliższych tygodniach życie publiczne może zostać ponownie ograniczone z powodu pandemii (57 procent) i że system opieki zdrowotnej osiągnie granice swoich możliwości (58 procent).

Wskaźnik szczepień na niskim poziomie

W szczególnie dotkniętych regionach szpitale już biją na alarm. Chociaż coraz częściej zarażają się też osoby w pełni zaszczepione, większość pacjentów oddziałów intensywnej terapii to osoby niezaszczepione. Ze względu na powolny tylko wzrost liczby szczepień, trzy czwarte respondentów popiera wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla określonych grup zawodowych, np. w służbie zdrowia i opiece. Także poparcie dla ogólnego wymogu szczepień wzrosło z 46 do 57 procent.

Lockdown dla nieszczepionych

Dla osób, które nie chcą się zaszczepić na COVID-19, życie w Niemczech staje się coraz bardziej niewygodne. Ze względu na ogromny wzrost liczby infekcji Saksonia jest pierwszym krajem związkowym, który wprowadził zasadę „2G”. Oznacza to, że tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą mieli dostęp do imprez publicznych, restauracji, pubów itp.

Zasada "2G" w Niemczech, czyli dostęp tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców

29 procent respondentów sondażu ARD opowiedziało się za zaostrzeniem przepisów dotyczących walki z koronawirusem. To o 16 punktów procentowych więcej niż w październiku. Prawie połowa pytanych (46 procent) uważa, że obowiązujące w Niemczech środki są odpowiednie, podczas gdy dla co czwartego (23 procent) są one zbyt drastyczne.

Niemcy niezadowoleni z ochrony klimatu

W sondażu Deutschlandtrend zapytano także o ochronę klimatu. Dwie trzecie Niemców uważa, że Niemcy powinny więcej robić dla ochrony klimatu. Tylko 20 procent jest zdania, że obecne działania są wystarczające. Dziewięć procent ankietowanych twierdzi, że polityka powinna być mniej zaangażowana w ochronę klimatu. Czterech na dziesięciu respondentów domagających się mniejszego zaangażowania to po części zwolennicy skrajnie prawicowej partii AfD.

W perspektywie odbywającej się właśnie konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow 83 procent obywateli Niemiec widzi dużą lub bardzo dużą potrzebę podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu również na szczeblu międzynarodowym. Podobnie jak podczas ostatniej konferencji klimatycznej w Katowicach trzy lata temu, tylko 14 procent badanych wierzy obecnie, że międzynarodowa wspólnota państw jest w stanie przezwyciężyć problemy wynikające ze zmian klimatycznych. 82 procent ankietowanych nadal w to wątpi.

Młodsi Niemcy są w tej kwestii bardziej optymistyczni, choć i wśród nich wyraźnie przeważa sceptycyzm.

Jednostka dla klimatu

W sondażu zapytano również Niemców, czy zmienili swój styl życia w celu ochrony klimatu. Jedynie 23 procent stwierdziło, że zrobiło to już w szerokim zakresie. Większość pytanych (57 procent) przyznała, że do tej pory dokonała niewielkich zmian w swoim zachowaniu. Sześć procent respondentów nie chce żadnych zmian, a jedenaście procent chce poczekać, aż politycy stworzą większe zachęty lub bardziej przejrzyste zasady.

Spadło poparcie dla chadeków

Zaledwie sześć tygodni po wyborach do Bundestagu socjaldemokraci zdołali jeszcze bardziej zwiększyć swoje poparcie. W sondażu dla ADR poparcie dla SPD wynosi 27 procent. Z kolei chadeckie CDU/CSU przeżywają załamanie. Gdyby wybory odbyły się teraz, na CDU/CSU głosowałoby 21 procent wyborców, czyli o około trzy punkty procentowe mniej niż 26 września.

Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się w najbliższą niedzielę, głosował(a)bym na...

Zieloni (16 procent) i FDP (13 procent), którzy obecnie negocjują z SPD utworzenie rządu, radzą sobie nieco lepiej niż w wyborach parlamentarnych. Dla AfD (10 procent) niewiele by się zmieniło, a poparcie dla partii Lewica pozostaje przy pięciu procentach.

Angela Merkel nadal najpopularniejsza

Angela Merkel wykonuje jeszcze obowiązki kanclerza do czasu powołania nowego rządu. Nawet pod koniec swojej kadencji Merkel jest najbardziej popularnym politykiem w Niemczech (69 procent). Podobną popularnością cieszy się prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier (68 procent). Z Olafa Scholza z SPD, który najprawdopodobniej zostanie przyszłym kanclerzem Niemiec, jest zadowolonych 58 procent pytanych.