Polityka

Sondaż: strach przed Chinami i Rosją

Podróż kanclerza Olafa Scholza do Chin to niełatwa wizyta. Niemcy też to wiedzą. Ale ich największym zmartwieniem pozostaje Rosja, o czym świadczą wyniki najnowszego sondażu Deutschlandtrend.

Władimir Putin i prezydent Chin Xi Jinping podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie