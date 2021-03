Sondaż: spadek zaufania do szczepionki AstraZeneca

Zaufanie do szczepionki AstraZeneca po zamieszaniu wokół niej gwałtownie spadło – wynika z sondażu przeprowadzonego przez brytyjski instytut YouGov w kilku europejskich krajach. Większość mieszkańców Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch uważa szczepionkę za niepewną.

Według sondażu odsetek Niemców, którzy nie ufają preparatowi przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca, wzrósł w ciągu miesiąca o 15 punktów procentowych do 55 procent. Tylko 32 procent Niemców ocenia ją jako bezpieczną.

W Hiszpanii i Włoszech jeszcze gorzej

We Francji jeszcze więcej osób (61 procent) nie ufa brytyjsko-szwedzkiej szczepionce. Szczególnie gwałtownie wzrosła nieufność do tego preparatu w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie odsetek osób twierdzących, że szczepionka nie jest bezpieczna wzrósł o 27 punktów procentowych. W obu krajach mniej niż 40 proc. respondentów jest przekonanych o bezpieczeństwie tej szczepionki.

Zupełnie inaczej w Wielkiej Brytanii, gdzie ponad trzy czwarte respondentów nadal uważa preparat za bezpieczny.

Biontech/Pfizer i Moderna bez zmian

Tymczasem zaufanie do szczepionek na COVID-19 firm Biontech/Pfizer i Moderna pozostało na niezmienionym poziomie – wynika z sondażu.

W sondażu YouGov przeprowadzonym w dniach 12-18 marca wzięło udział około 2000 Niemców, prawie 1700 Brytyjczyków i po około 1000 obywateli innych krajów UE.

Po doniesieniach o przypadkach zakrzepowo-zatorowych, które czasowo zbiegły się z przyjęciem szczepionki, wiele krajów europejskich wstrzymało stosowanie AstraZeneki. Europejska Agencja Leków (EMA) po ponownym sprawdzeniu potwierdziła jednak swoją ocenę, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, a Niemcy i inne kraje wznowiły szczepienia tym preparatem.

(AFP/dom)