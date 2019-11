Sondaż: obywatele UE za ochroną środowiska

Europejczycy oczekują od nowej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że uczyni ona temat ochrony środowiska i miejsc pracy najwyższym priorytetem w najbliższych latach.

Uczestnicy badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Bertelsmanna za najważniejszy temat w polityce europejskiej uznali ochronę środowiska (40 proc.), utrzymanie miejsc pracy (34 proc.) i bezpieczeństwo socjalne (23 proc.).

Badanie przeprowadzone na próbie 12 tys. respondentów jest reprezentatywne dla wszystkich państw UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii).

Polacy i za ekologią i za miejscami pracy

Temat ekologii jest najważniejszy przede wszystkim dla Niemców. Na pierwszym miejscu wymieniło go 49 proc. ankietowanych mieszkańców RFN. Dla Włochów i Hiszpanów ważniejsze są miejsca pracy. Polacy (podobnie jak Francuzi) przywiązują niemal taką samą wagę do ekologii (35 proc.) co i do miejsc pracy (36 proc.).

Jako największy powód do zmartwienia ankietowani Europejczycy wymieniają rosnące koszty utrzymania (51 proc.). Najczęściej w Europie takiej odpowiedzi udzielili Polacy (62 proc.) i Francuzi (61 proc.). W Niemczech tego zdania jest 44 proc. ankietowanych.

Polacy są w Europie największymi euroentuzjastami

Dalsze pogłębienie integracji europejskiej popiera 54 proc. Europejczyków (i 52 proc. Polaków). W Niemczech to 60 proc., a we Włoszech nawet 70 proc. Najbardziej sceptyczni są pod tym względem Holendrzy (39 proc.) i Francuzi (41 proc.). Zgodnie z oczekiwaniami największymi euroentuzjastami okazali się Polacy. Aż 81 proc. respondentów podało, że gotowych jest pozytywnie mówić o UE w rozmowie z przyjaciółmi. Średnia unijna to 62 proc. (Niemcy: 66 proc.). Najmniej entuzjastyczni okazują się Włosi (43 proc.).

Wyjaśniać korzyści

Wprawdzie 9 na 10 ankietowanych jest przekonanych, że Unia Europejska będzie istniała w tej czy innej formie także i w przyszłości. Jednak ponad 35 proc. Europejczyków spodziewa się, że po brexicie śladami Brytyjczyków podążą także inne państwa członkowskie.

- Dla Europejczyków ważna jest ochrona środowiska, ale jednocześnie martwią się oni o rosnące koszty utrzymania - skomentowała koordynatorka badań Isabell Hoffmann. Jak dodała, nie wszystkie sprawy ważne dla Europejczyków leżą w kompetencji Komisji Europejskiej. Tym ważniejsze jest dla Brukseli to, by "wyjaśniać funkcjonowanie i korzyści" płynące z członkostwa w UE.



(AFP/du)

