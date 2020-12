Sondaż: Niemcy za mechanizmem praworządności

Znaczna większość Niemców opowiada się za cięciami funduszy unijnych przy naruszeniu zasad praworządności – wynika z najnowszego sondażu Deutschlandtrend, przeprowadzonego na zlecenie niemieckiej telewizji publicznej ARD. 80 procent ankietowanych (uprawnionych do głosowania) przyznało, że uważają mechanizm praworządności za właściwy. Tego zdania jest ogromna większość (od 81 do 94 procent) wyborców wszystkich partii w Niemczech, za wyjątkiem AfD. W tej ostatniej 47 proc. uznaje to za należyte posunięcie, a 40 proc. za niewłaściwe.

Mechanizm praworządności właściwym narzędziem? Tak odpowiadali zwolennicy poszczególnych partii

Blokada trwa. Co dalej?

Polska i Węgry obstają przy blokadzie budżetu UE. Oba kraje odrzucają model „pieniądze za praworządność”, przewidujący cięcia finansowe za naruszenie zasad praworządności. W listopadzie Warszawa i Budapeszt poprzez weto nie zgodziły się na pakiet finansowy o wartości 1,8 biliona euro, w skład którego wchodzi budżet UE na kolejne siedem lat oraz Fundusz Odbudowy stworzony na potrzeby zwalczania negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

W sondażu Deutschlandtrend zapytano Niemców o to, co dalej? W przypadku, gdy oba kraje nie zmienią zdania i nadal będą blokować budżet 72 procent Niemców opowiada się za negocjowaniem wypłaty środków bez udziału Polski i Węgier. 17 procent było przeciwnych.

Fundusz Odbudowy bez Polski i Węgier?

Ocena szefowej Komisji Europejskiej

Negocjacje o nowy budżet UE są z powodu postawy Warszawy i Budapesztu próbą wytrzymałości dla przewodniczącej Komisji Europejskiej, Niemki Ursuli von der Leyen. Po roku urzędowania na stanowisku szefowej Komisji w dalszym ciągu jest krytycznie oceniana. Połowa Niemców (51 procent) sceptycznie ocenia jej pracę. Pozytywne świadectwo wystawiło von der Leyen zaledwie 35 procent pytanych.

Na potrzeby sondażu Deutschlandtrend instytut demoskopijny Infratest zapytał 30 listopada i 1 grudnia 1007 osób uprawnionych do głosowania.

(AFP/dom)