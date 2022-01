Sondaż: Niemcy sceptyczni wobec nowych technologii

Mieszkańcy Niemiec są stosunkowo podejrzliwi wobec postępu technicznego. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez koncern Boscha. Firma przeprowadziła ankiety z około 8000 osób w Chinach, Indiach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA.

Według sondażu, średnio 72 procent wszystkich respondentów stwierdziło, że oczekuje poprawy sytuacji na świecie dzięki nowym technologiom. Ale tylko połowa pytanych w Niemczech wierzy, że nowe technologie mogą ulepszyć świat. Niemcy są szczególnie sceptycznie nastawieni do sztucznej inteligencji. Około jedna trzecia uważa ją za zagrożenie. Szczególnie obawiają się rosnących możliwości inwigilacji, które staną się realne dzięki zastosowaniu nowych technologii w życiu codziennym. Jak wynika z sondażu, dla respondentów innych krajów największym zagrożeniem są cyberataki.

„Przełamywanie zastrzeżeń i budowanie zaufania”

Wyniki ankiety zaprezentowane na największych światowych targach technologicznych CES w Las Vegas w USA skomentował nowy szef koncernu Boscha Stefan Hartung. Jego zdaniem „przełamywanie tych zastrzeżeń i budowanie zaufania do technologii cyfrowych będzie miało kluczowe znaczenie w przyszłości i wpłynie także na zachowania konsumentów”. W niektórych regionach świata już się to udało. Na przykład w Chinach entuzjazm dla sztucznej inteligencji jest bardzo wysoki i tylko niecałe 26 procent pytanych uważa, że może ona być również zagrożeniem. „Ludzie pragną, aby technologie rozwiązywały wielkie wyzwania naszych czasów i ułatwiały w wielu dziedzinach codzienne życie” - dodał Hartung. Uczestnicy ankiety pokładają duże nadzieje w rozwiązaniach technicznych szczególnie w walce ze zmianami klimatu. 55 procent wszystkich pytanych uważa, że technologie są wystarczająco wykorzystywane do rozwiązywania najważniejszych problemów współczesności, takich jak ochrona klimatu, a wśród chińskich uczestników sondażu aż 83 procent ma zaufanie do technologii.

Tymczasem dla Niemców do najważniejszych osiągnięć należą technologie wykorzystujące wodór, jak również i ogniwa paliwowe. Jednocześnie w Niemczech panuje przekonanie, że dostępne możliwości technologiczne nie są w kraju optymalnie wykorzystane. Tylko 29 procent ankietowanych uważa, że jest inaczej.

Życie bez smartfona

Ogólnie rzecz biorąc, Niemcy nie postrzegają siebie i swojego kraju jako dobrze przygotowanych do ery technologicznej. Zaledwie 46 procent uważa, że jest inaczej, podczas gdy w Chinach prawie wszyscy respondenci są przekonani o dobrym przygotowaniu kraju do wyzwań technologicznych. W Kraju Środka panuje tak czy owak wielki entuzjazm dla rozwoju technologii. Prawie dwóch na trzech respondentów życzy sobie, aby maszyny mogły czytać w ich myślach i lepiej spełniać ich życzenia. W Niemczech tylko 16 procent uważa to za pożądane. Jak wynika z ankiety, siedmiu na dziesięciu Chińczyków wolałoby nie widywać swoich najlepszych przyjaciół przez rok niż obyć się bez smartfona. W Niemczech jest dokładnie na odwrót.

(Tagesschau/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>