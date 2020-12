Sondaż: Młodzi Niemcy popierają nowy lockdown

Z badania wynika, że 68 procent osób w wieku 18-29 lat uważa wprowadzone restrykcje za słuszne, dalsze 19 procent życzyłaby sobie nawet ostrzejszych ograniczeń. Tylko 12 procent młodych dorosłych Niemców nie zgadza się z obecnymi ograniczeniami.

Trzeba było wcześniej

Wśród wszystkich grup wiekowych respondentów łącznie 63 procent popiera ogłoszone środki bezpieczeństwa, dalsze 22 procent nawet uważa, że te muszą iść dalej. Wśród przeciwników obecnych rozwiązań największą grupę stanowią zwolennicy AfD (51 procent).

"Duża większość, bo 81 procent, obywateli Niemiec jednak żałuje, że ostatnio wprowadzone środki zapobiegawcze nie zostały ogłoszone wcześniej, kilka tygodni temu, w obliczu rosnącej liczby nowych infekcji, informują autorzy badania z instytutu Forsa. Jedynie mniejszość uważa, że obecne rozwiązania zastosowano we właściwym czasie.

Na pytanie, jak dużym obciążeniem są nowe ograniczenia, 54 procent osób w wieku 18-29 lat odpowiedziało, że nie odczuwają ich szczególnie mocno, ani jako duże ani jako średnie. Oznacza to, że starsze grupy wiekowe odczuwają to lżej. W całym społeczeństwie łącznie 59 procent uważa, że obecne obostrzenia nie są ani za dużym, ani też nawet średnim obciążeniem.

Umiarkowana chęć szczepienia się

Młodsze pokolenie ponadto nie wykazuje dużej gotowości do poddania się szczepieniu. 42 procent osób w wieku 18-29 lat odpowiedziało, że da się zaszczepić na COVID-19 tak szybko, jak to tylko możliwe. 45 procent chce najpierw odczekać, podczas gdy 11 procent jest zdecydowanie przeciwko szczepieniom. W obrębie całego społeczeństwa gotowość do szczepienia się wynosi 46 procent, zaś 43 procent chce odczekać. Przeciwko szczepionce są szczególnie zwolennicy partii AfD oraz FDP.

Sondaż przeprowadzono we wtorek (15.12.2020) na grupie 1 002 osób.

(EDP/jak)

