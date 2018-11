Sondaż CNN: Młodzi Europejczycy niewiele wiedzą o Holokauście

Wielu młodych Niemców niewiele wie o Holokauście. W grupie osób od 18 do 34 roku życia około 40 procent powiedziało, że "niewiele" albo "nic nie wie" o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Wynika to z sondażu przeprowadzonego od 7 do 20 września br. przez instytut badania opinii publicznej ComRes w Londynie. Sondaż zleciła amerykańska stacja telewizyjna CNN.

W podobny sposób swoją wiedzę na temat Holokaustu ocenia jedna trzecia (33 procent) młodych Europejczyków. Co 20. młody obywatel UE przyznał, że nic nie słyszał o systematycznym prześladowaniu Żydów przez władze III Rzeszy.

Groźba antysemityzmu

Autorzy ankiety zapytali również o stosunek młodzieży z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski, Węgier, Szwecji i Austrii do Izraela, Żydów i antysemityzmu. Większość ankietowanych (54 procent) jest zdania, że Izrael ma prawo do istnienia jako państwo żydowskie. Jedna trzecia uważa, że krytyka kierowana pod adresem Izraela ma podłoże antysemickie. Z drugiej strony także jedna trzecia uczestników wyraziła pogląd, że Izrael wykorzystuje Holokaust jako usprawiedliwienie niektórych swoich działań.

Wielu młodych Europejczyków objętych ankietą stacji CNN stwierdziło, że w ich kraju antysemityzm stanowi stale rosnący problem. 40 procent z nich uważa, że Żydzi w ich kraju zamieszkania narażeni są na akty przemocy popełniane z pobudek rasistowskich.

Kanclerz Angela Merkel składa wieniec w Instytucie Jad Waszem 04.10.2018

Wyniki sondażu wskazują też na długi żywot niektórych poglądów i uprzedzeń względem Żydów. I tak przeszło jedna czwarta ankietowanych była zdania, że Żydzi mają zbyt duże wpływy w życiu gospodarczym i finansowym.

Pełnomocnik rządu federalnego ds. antysemityzmu Felix Klein ocenił ten pogląd jako "przerażający", przyznając zarazem, że go "nie zaskoczył", ponieważ pokrywa się z wynikami innych, podobnych badań. Jak powiedział: "Uważam zwalczanie antysemityzmu za działania o znaczeniu elementarnym. Musimy utrzymywać żywą pamięć o Holokauście i aktywnie wspierać kulturę pamięci".

Instytut Jad Waszem w Jerozolimie wyraził zaniepokojenie wynikami sondażu z udziałem ponad 7 tys. młodych Europejczyków z siedmiu krajów. Jego zdaniem dowodzą one, że także "75 lat po Holokauście wśród narodów europejskich nadal utrzymują się głęboko zakorzenione, przepełnione nienawiścią poglądy antysemickie".

dpa/pa