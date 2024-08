Solingen: niewykluczony motyw terrorystyczny

Niemcy są w szoku po śmiertelnym ataku nożownika na miejskim festiwalu w Solingen. Zginęły trzy osoby. Trwa szeroko zakrojona obława.

Policja w Nadrenii Północnej-Westfalii zakwalifikowała przestępstwo w piątek wieczorem (23.08.2024) jako atak ze względu na ukierunkowane działania sprawcy, który celował w szyje ofiar.

Prokurator Markus Caspers na konferencji prasowej w Wuppertalu poinformował, że prokuratura nie wykluczyła motywu terrorystycznego: „Nie byliśmy jeszcze w stanie zidentyfikować motywu, ale w oparciu o ogólne okoliczności zakładamy, że nie można wykluczyć wstępnego podejrzenia przestępstwa motywowanego terroryzmem”.

Samotny sprawca

Żaden inny motyw nie jest obecnie znany. Jeśli nie będzie dowodów na przestępstwo terrorystyczne, federalny prokurator generalny może rozważyć przejęcie sprawy. Jak dotąd policja zakłada, że przestępstwo zostało popełnione przez jedną osobę.

Aresztowano 15-latka, ale policja nie uważa go za sprawcę. Obecnie badane jest, w jakim stopniu jest on powiązany z przestępstwem. Według dwóch świadków miał rozmawiać z nieznaną wcześniej osobą, domniemanym sprawcą, o podobnym przestępstwie popełnionym wcześniej, jak powiedział prokurator Caspers.

Rzecznik policji powiedział w sobotę rano, że śledczy mogą obecnie założyć, że był to pojedynczy sprawca. Wskazywały na to wszystkie zeznania świadków, które policja była w stanie zebrać do tego momentu: „Nie wiemy o żadnych innych osobach”.

Według policji nie ma również wyraźnie zidentyfikowanego „materiału wizerunkowego”. Analizowane są „obszerne dane”, „więc nie można w tej chwili opublikować zdjęcia sprawcy, ponieważ nie możemy go jeszcze przypisać do konkretnej osoby”.

Trwa policyjna obława na sprawcę ataku w Solingen Zdjęcie: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Obława w całym kraju

Komendant policji Thorsten Fleiß z kolei poinformował, że obława policyjna oraz szeroko zakrojone działania śledcze prowadzone są w całej Nadrenii Północnej-Westfalii i całych Niemczech.

W ataku na festiwalu z okazji 650-lecia miasta w piątek wieczorem zginęły trzy osoby: dwóch mężczyzn w wieku 67 i 56 lat oraz kobieta w wieku 56 lat. Miejscem zbrodni był Fronhof; rynek w centrum miasta, na którym ustawiono scenę na obchody rocznicy. Według policji przestępstwo miało miejsce około godziny 21:40 tuż przed sceną. Świadkowie, którzy znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia, byli w szoku.

Osiem osób zostało rannych, w tym cztery poważnie. Sprawca najwyraźniej wybrał ofiary losowo, godząc je noże w szyję. Następnie uciekł w zamieszaniu i początkowej panice po ataku.

Apel policji

Policja apeluje do mieszkańców Solingen o zachowanie ostrożności w sobotę. Zaplanowany pierwotnie na trzy dni „Festiwal Różnorodności” z okazji 650. rocznicy założenia miasta Solingen został odwołany.

Świadkowie zdarzenia mogą przesyłać zdjęcia i filmy z telefonów komórkowych za pośrednictwem policyjnego portalu informacyjnego (www.nrw.hinweisportal.de). Z kolei miasto Solingen uruchomiło gorącą linię dla obywateli z pytaniami dotyczącymi zaginionych osób (0212 - 290-2000).

(afp, dpa, rtr, epd, kna/jak)

