Skazany na 10 lat więzienia pomocnik NSU Ralf Wohlleben na wolności

Sondaż: zaniepokojeni migracją Niemcy chcą silnej władzy

Do Niemiec dociera coraz mniej uchodźców, ale obawy obywateli wcale nie maleją. Bezradność władz prowadzi do zwątpienia w państwo i tęsknotę za silnym przywództwem. Czy niemiecka demokracja to wytrzyma?