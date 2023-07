Skarga w TK. Bawaria ma dość płacenia na inne landy

− Rozwiązanie na drodze negocjacji w gronie 5 krajów związkowych-płatników i 11 landów-beneficjentów było, obiektywnie rzecz biorąc, po prostu niemożliwe. Nie było więc innego wyjścia dla Wolnego Państwa Bawarii jak wystąpienie ze skargą do Karlsruhe − powiedział dziś (24.07.23) minister finansów Bawarii Albert Füracker agencji DPA. W Karlsruhe mieści się siedziba Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (TFK). Polityk CSU zaznaczył, że przy płatnościach między landami trzeba zachować równowagę między solidarnością a odpowiedzialnością.

"Mamy dość"

Bawaria domaga się nowej regulacji "janosikowego", ponieważ od lat jest największym płatnikiem w systemie wyrównawczym. Tylko w 2022 roku przekazała 9,9 mld euro z ogólnej sumy 18,5 mld rozdzielonej między biedniejsze landy. Wśród landowej biedoty na pierwszym miejscu jest miasto-land Berlin, który zainkasował łącznie 3,6 mld euro.

− W Bawarii uważamy, że obowiązujący mechanizm wyrównawczy jest po części niekonstytucyjny; istnieje tu wiele niesprawiedliwości szczególnie na niekorzyść Bawarii, tak więc system ten musi zostać poddany kontroli − podkreślił Albert Füracker. Pozew nie oznacza końca bawarskiej solidarności.

Bawaria ma dość płacenia na biedniejsze landy Zdjęcie: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

− Jest to raczej niezbędny krok do faktycznego przywrócenia równowagi systemu, który opiera się na solidarności, by stał się on wyważony i sprawiedliwy − podkreślił Albert Füracker.

Od czasu wprowadzenia "janosikowego" w latach 50-tych XX wieku Bawaria otrzymała łącznie 3,4 mld euro (wtedy jeszcze w markach), ale do kasy biedniejszych landów wpłaciła aż 108 miliardów euro. − Mamy dość mówienia podatnikom w naszym kraju związkowym, że z ich pieniędzy w innych landach finansowane są programy poprawiające samopoczucie, na które my w Bawarii nie możemy sobie pozwolić − dodał minister finansów Bawarii.

Drugie podejście

W innych krajach związkowych, groźba podjęcia kroków prawnych przez Bawarię była od dawna mocno krytykowana. Bawaria − wraz z Hesją − już w 2013 roku złożyła podobny pozew do FTK. Podobnie jak teraz, odbyło się to na przedpolu wyborów w Bawarii. Oba kraje związkowe jednak wycofały swój pozew po tym, jak w 2017 roku dokonano reformy "janosikowego".

Mechanizm wyrównania finansowego między landami jest zakotwiczony w Ustawie Zasadniczej(konstytucji) RFN. Służyć ma tworzeniu równych warunków życia w całych Niemczech.

(DPA/du)

