Skandal wokół Rammstein: „trywializuje Holokaust“

W krótkim wideo zapowiadającym nowy klip „Deutschland” członkowie zespołu Rammstein występują w obozowych pasiakach, mają pętle na szyi. „Taka inscenizacja jako skazanych na śmierć więźniów obozu koncentracyjnego jest przekroczeniem czerwonej linii” – powiedział dziennikowi „Bild” pełnomocnik rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein. Jeśli ma to tylko napędzić sprzedaż, jest to „niesmacznym wykorzystaniem wolności artystycznej” – dodał.

Charlotte Knobloch, ocalała z Holokaustu i była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech, powiedziała „Bildowi”, że „instrumentalizacja i trywializacja Holokaustu, jak w przypadku tego wideo, jest nieodpowiedzialna. Rammstein wykorzystuje w celach rozrywkowych cierpienie i mord milionów ludzi, co jest lekkomyślne i obrzydliwe” – stwiedziła.

Nie obrażać Holokaustu

Rzeczniczka Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie zaapelowała o odpowiedzialne podejście do pamięci o zamordowanych Żydach. Yad Vashem „nie krytykuje generalnie prac artystycznych przypominających o Holokauście” – zaznaczyła Iris Rosenberg w rozmowie z „Bildem”. Pełen szacunku sposób prezentacji może być uzasadniony. Prezentacja nie może jednak obrażać, dyskredytować ani bezcześcić pamięci o Holokauście i nie być tylko „zwykłym narzędziem” wykorzystanym do przyciągnięcia uwagi.

Kolejny skandal

Rammstein co rusz wywołuje skandale. Kontrowersyjne albumy zespołu dotyczą m.in. sadomasochizmu, homoseksualizmu, kazirodztwa, molestowania, nekrofilii, piromanii, kanibalizmu czy przemocy seksualnej.

Ze względu na gloryfikację sadomasochizmu, album „Love is for all there” został w 2009 r. wycofany ze sprzedaży po interwencji Federalnego Biura ds. Mediów Szkodliwych dla Małoletnich.

Dyrektor Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci Karl Freller zaprosił już członków zespołu Rammstein do odzwiedzenia Miejsca Pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. Dodał, że „nie wolno wykorzystywać cierpienia i nieludzkości Holokaustu dla celów reklamowych czy efektów mających na celu popularyzację produktów niezależnie od ich rodzaju".

(kna,rtr/dom)