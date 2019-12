SIPRI: boom w przemyśle zbrojeniowym

Z raportu SIPRI wynika, że rok 2018 to kolejny okres wzrostu obrotów przemysłu zbrojeniowego. Przodują Stany Zjednoczone. Zagadką pozostają obroty chińskich koncernów, które nie dostarczają ekspertom rzetelnych danych.

Rok 2018 przyniósł stu największym koncernom zbrojeniowym i dostawcom sprzętu wojskowego kolejny wzrost zysków ze sprzedaży. Obroty wyniosły 420 miliardów dolarów (ok. 379 mld euro) i były o 4,6 procent wyższe niż w roku 2017.

W porównaniu z obrotami roku 2002 oznacza to wzrost o 47 procent. Informuje o tym raport Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). W badaniach pominięte zostały Chiny z powodu braku rzetelnych danych na temat tego kraju.

Wzrost obrotów odnotowało głównie pięć największych koncernów amerykańskich. W Europie, gdzie obroty wyniosły 92 mld euro, wzrost wyniósł zaledwie 0,7 procent.

Amerykański myśliwiec F-35

USA na czele

Dziesięć czołowych koncernów zwiększyło obroty o 5,8 procent. Wyniosły one w 2018 roku 190 mld euro. Od 2002 grupa pięciu liderów branży to same amerykańskie koncerny, które są w posiadaniu 35 procent obrotów stu największych firm. Na pierwszym miejscu od lat jest Lockheed Martin, który w 2018 roku zwiększył obroty o 5,2 procent i ma tym samym 11 procent rynku stu największych firm. Przyczyniła się do tego głównie sprzedaż myśliwców F-35 rządom USA i innych państw.

Na drugim miejscu znalazł się Boeing z obrotami w wysokości 26 mld euro, a swoją pozycję na rynku zawdzięcza administracji Trumpa wspierającej „międzypaństwową konkurencję strategiczną” – jak podaje raport SIPRI, cytując waszyngtoński dokument.

Z cytowanego dokumentu wynika również, że rząd USA za największe wyzwanie uważa Rosję i Chiny i podtrzymuje przyjęte w 2017 zobowiązanie do wzmocnienia obronności.

Port w Kilonii, niemiecki okręt podwodny

Wielka Brytania z mocną pozycją

27 ze 100 największych firm zbrojeniowych pochodzi z Europy. Liderem jest Wielka Brytania, tuż za nią podąża Francja. Największy brytyjski gracz to BAE Systems zatrudniający 83.000 osób. W 2018 brytyjskie koncerny odnotowały obroty w wysokości 31,8 mld euro, francuskie 21,08 mld euro, zaś niemieckie 7,63 mld euro. Niemiecki udział w światowym rynku zbrojeń zmniejszył się tym samym o 3,8 procent.

Obydwa transeuropejskie koncerny Airbus i MAtra BAe Dynamics Aérospatiale (MBDA) osiągnęły wspólnie obroty w wysokości 13,99 mld euro.

Boom także w Rosji

Obroty rosyjskiej zbrojeniówki w 2018 roku to 32,89 mld euro, co stanowi 8,6 procent światowego rynku. SIPRI informuje, że systematyczny wzrost Rosja odnotowuje od 2009 roku.

Na liście stu liderów branży znajdują się także Izrael, Indie, Korea Południowa, Turcja, Australia, Kanada i Singapur. W sumie obroty w tych krajach wyniosły 32,89 mld euro.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>