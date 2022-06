Sikorski w DW: Niech Niemcy uzbroją Ukrainę

Trzeba zrobić wszystko co się da, aby pomóc w obronie Ukrainy – mówił były szef polskiego MSZ Radosław Sikorski pytany o nierówną walkę toczoną przez Ukrainę z rosyjskim najeźdźcą. – Mam nadzieję, że kanclerz Scholz, prezydent Macron i premier Draghi nie jadą do Kijowa z pustymi rękami – dodał nawiązując do planowanej na jutro wizyty w Ukrainie przywódców Niemiec, Francji i Włoch.

Władze Ukrainy ponownie apelowały w ostatnich dniach o dostarczanie ich żołnierzom ciężkiego uzbrojenia koniecznego do walki na wschodzie kraju, gdzie trwa zmasowany ostrzał artyleryjski ze strony rosyjskiej armii.

Radosław Sikorski pytany o niezdecydowaną postawę niektórych krajów NATO w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy stwierdził, że Niemcy powinny zrobić to, co zapowiedziały, że zrobią: uzbroić Ukrainę. – Europa Wschodnia wygląda w tej sprawie dobrze, USA wyglądają dobrze, Wielka Brytania w porządku, ale niektóre z największych krajów Unii Europejskiej i NATO nie wyglądają dobrze – dodał.

Nie czas na rozejm

Były szef polskiej dyplomacji ocenił, że celem Ukrainy i Zachodu musi być wypchnięcie Rosji z Donbasu, a nie kompromisy z Moskwą i szukanie teraz rozejmu. Jego zdaniem oznaczałoby to kontynuację wojny w przyszłości. – Zawieszenie broni w tej chwili będzie oznaczać jeszcze więcej wojny za kilka lat. Więc lepiej byłoby pokonać Rosję w Donbasie. Także lepiej dla samej Rosji. Wiemy, że w Rosji rewolucje albo reformy zazwyczaj zdarzają się po przegranej wojnie – mówił.

Zdaniem Sikorskiego wyrzucenie Rosjan poza granice Ukrainy byłoby widocznym symbolem porażki Putina i dawałoby nadzieję na lepsze władze w Rosji w przyszłości.

Pomoc w drodze

Radosław Sikorski mówił w programie DW "Conflict Zone", że Rosja ma przewagę militarną nad Ukrainą, ale ta prowadzi walki w sposób bardzo inteligentny, zadając agresorowi bardzo duże straty. Wyraził też nadzieję, że Ukraina otrzyma niebawem dodatkowy sprzęt z USA. Jak mówił, niedawno rozmawiał z przedstawicielami administracji USA, którzy zapewniali go, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy jest kontynuowana i jest w drodze na front. – Z tego, co mówią mi Amerykanie, wynika, że wagony z bronią już jadą – podkreślał. Polski polityk dodał, że broń dla Ukrainy w ramach przyjętego niedawno funduszu o wartości 20 miliardów dolarów jest właśnie dostarczana. – Dajmy temu szansę – zaznaczył.

Putin, odnowiciel NATO

Zdaniem Radosława Sikorskiego Władimir Putin, najeżdżając Ukrainę, tchnął nowe życie w Pakt Północnoatlantycki. – Niektórzy ludzie w Sojuszu zastanawiali się, czy jest on wciąż istotny. Ostrzegaliśmy naszych zachodnich sojuszników, że rosyjska państwowa ideologia, rosyjskie służby specjalne i działania Rosji wskazują na nowy imperializm. I niestety musiano nam zwrócić honor.

Sikorski dodał, że Ukraina daje NATO czas na zwiększenie swoich wydatków na obronność. – I mam nadzieję, że przynajmniej teraz kraje zaczną na serio traktować wydawanie 2 proc. PKB na obronność. Polska robiła to przez ostatnie 15 lat. Teraz podnosimy ten poziom do 3 proc. – mówił w wywiadzie dla DW.

(DW/szym)