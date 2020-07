Seria alarmów bombowych w niemieckich sądach

Sądy na terenie całych Niemiec otrzymały dziś (07.07.2020) ostrzeżenie o groźbie zamachu bombowego.

Jak wynika z pierwszych ustaleń, takie ostrzeżenia otrzymały między innymi sądy w Erfurcie, Moguncji, Lubece, Wolfsburgu i w Baden-Baden oraz Essen, Bochum i Chemnitz.

W Hanau, także po ostrzeżeniu o możliwym ataku bombowym, policja ewakuowała urzędników z tamtejszej placówki Federalnej Agencji Pracy. Budynek agencji opuścili tylko jej pracownicy, ponieważ w chwili napłynięcia ostrzeżenia o zamachu nie otworzono jeszcze budynku dla interesantów. Poinformował o tym rzecznik policji w Hanau. Nieznane są jeszcze szczegóły na temat motywów, tła i szerszego kontekstu zaistniałych zagrożeń.

Psy niczego nie wykryły

W stolicy Turyngii, Erfurcie, do przeszukania budynku sądu rejonowego i prokuratury policja użyła dwóch psów wytresowanych do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Rzeczniczka policji w Erfurcie podała, że nie znaleziono żadnych oznak konkretnego zagrożenia. Na wszelki wypadek pracownicy sądu i prokuratury musieli opuścić swoje biura, a rozprawy sądowe tymczasowo zawieszono.

Po otrzymaniu sygnału o możliwym zamachu bombowym policja rygluje miejsce zdarzenia

Znikome zagrożenie

Podobne ostrzeżenia skierowano także pod adresem sądów rejonowych w Essen i Bochum w Nadrenii-Północnej Westfalii. W obu wypadkach policja uznała zagrożenie za znikome i alarm bombowy szybko odwołano po przeszukaniu obu budynków, o czym poinformowała rzeczniczka landowego Ministerstwa Sprawiedliwości w Duesseldorfie. Rzeczniczka sądu rejonowego w Essen podała, że sąd - po porozumieniu się w tej sprawie z miejscową policją - będzie działać bez ograniczeń, tak jak każdego dnia.

Takie groźby są częste

Informację o groźbie zamachu bombowego otrzymał także sąd rejonowy w Chemnitz. Nie zarządzono jednak ewakuacji budynku sądu, który pracuje w normalnym trybie, o czym poinformowała tamtejsza policja.

Takie groźby, z reguły bezpodstawne, zdarzają się w Niemczech dość często. W przypadku placówek wymiaru sprawiedliwości, obok ostrzeżeń o zamachu bombowym, mnożą się także przypadki wysyłania pod ich adresem kopert wypełnionych jakimś proszkiem. Prowadziło to zawsze do wezwania na miejsce zdarzenia policji i straży pożarnej, ale po zbadaniu zawartości przesyłki okazywało się, że substancja nie stanowiła zagrożenia, ponieważ były to albo soda albo proszek do pieczenia.

