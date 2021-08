Seehofer: Od 1 sierpnia kontrole przy wjeździe do Niemiec

"Kto wjeżdża do Niemiec, musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany. Policja federalna i landowa pracują tu ramię w ramię" - powiedział minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

"Dotkliwa kara grzywny"

Na granicach wewnętrzynych UE będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole, aby zapobiec powstaniu tam kilometrowych korków w ruchu urlopowym. "W przypadku osób wjeżdżających do Niemiec spoza UE, na lotniskach i w portach morskich kontroli będzie poddawany każdy, bez żadnych wyjątków" - oświadczył Horst Seehofer.

Kto nie wylegitymuje się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa, ten będzie ewentualnie musiał udać się na kwarantannę, a w razie niezastosowania się do przepisów grozi mu "dotkliwa kara grzywny".

Wszyscy od 12 roku życia

Nowe przepisy dla powracających z zagranicy obowiązują od dzisiejszej niedzieli (01.08.2021). Dzięki nim ma zostać powstrzymane dalsze rozprzestrzenianie się koronowairusa do końca letnich wakacji.

Wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą podczas wjazdu do Niemiec udowodnić, że nie są zagrożeniem dla innych poprzez zaświadczenie o zaszczepieniu się na koronawirusa, zaświadczenie o tym, że są ozdrowieńcami, albo przedstawiając negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.

Kontrola na granicy niemiecko-austriackiej

Do tej pory był to wymóg obowiązujący wszystkich przybywających do Niemiec samolotem. Od dziś został on rozszerzony na wszystkie środki lokomocji, a więc także na samochody i pociągi.

W przypadku osób, które przebywały na obszarze, gdzie grasują nowe, groźne warianty koronawirusa, należy przedstawić ważny, negatywny wynik testu. Zaświadczenia o zaszczepieniu lub lub przebyciu choroby nie wystarczą.

Poza tym teraz obowiązują tylko dwie, zamiast trzech, kategorie obszarów zwiększonego ryzyka zarażenia się koronawirusem: obszar wysokiego ryzyka i obszar, w którym grasuje któraś z nowych, groźnych odmian koronawirusa.

"Od fali do fali"

Minister Seehofer wyjaśnił, w jaki sposób można zwiększyć w Niemczech odsetek osób zaszczepionych na koronawirusa. Sprzeciwił się wprowadzeniu jakiejkolwiek formy nacisków natury administracyjnej: "Mamy do tej pory dobrze funkcjonujące zasady dotyczące osób zaszczepionych, ozdrowieńców i osób mogących wylegitymować się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa i tego powinniśmy się trzymać. Nie uważam za słuszne wywierania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich nacisków w sprawie szczepień".

Horst Seehofer opowiedział się jednak za rozszerzeniem reklamowania akcji szczepień. Jak stwierdził: "Jest ona jedyną drogą, która może nas wyprowadzić z pandemii. Bez wystarczającej liczby osób zaszczepionych będziemy tylko kołysać się od jednej do drugiej fali pandemii".

Instytut Roberta Kocha poinformował tymczasem o 2097 przypadkach nowych zakażeń koronawirusem. Jest ich o 710 więcej niż w ubiegłą niedzielę. Tygodniowy wskaźnik incydencji w Niemczech zwiększył się w ten sposób z 16,9 wczoraj do 17,5 dziś. Informuje on o tym, ile osób na 100 tysięcy mieszkańców kraju zaraziło się koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni.

(DPA/jak)

