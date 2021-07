Seehofer o EURO 2020: „Stanowisko UEFA jest nieodpowiedzialne”

Niemcy odpadły z EURO 2020 – ale debata na temat liczby widzów na niektórych stadionach Mistrzostw Europy nie milknie. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer skrytykował w jednoznaczny sposób działania UEFA. – Uważam to stanowisko UEFA za absolutnie nieodpowiedzialne – powiedział polityk CSU na konferencji prasowej w Berlinie. − Wszyscy wiemy, że unikanie kontaktu i określone zasady higieny są niezbędne, aby pewnego dnia pokonać infekcje – stwierdził Seehofer. Ale kiedy ogląda się zdjęcia ludzi „będących bardzo blisko siebie” i przytulających się, to jest przesądzone, że to wydarzenie sprzyja zakażeniom, powiedział.

60 tysięcy ludzi na finał

Seehofer nawiązał do wtorkowej porażki niemieckiej drużyny narodowej 2-0 w meczu z Anglią. Na londyński stadion Wembley wpuszczono 41. 973 widzów. Na półfinały i finał przewidziane jest nawet 60 tysięcy. Stadion mieści 90.000 widzów. Ponieważ wskaźniki zarażeń w Wielkiej Brytanii ostatnio ponownie wzrosły z powodu wariantu Delta, decyzja ta jest bardzo kontrowersyjna.

Jak powiedział dalej Seehofer, mógłby jedynie „apelować do UEFA, aby nie przerzucała tego na lokalne władze sanitarne”. Związek sportowy powinien, jego zdaniem, już teraz jasno zadeklarować: Nie chcemy tego, zmniejszamy liczbę kibiców. Zdaniem szefa resortu spraw wewnętrznych Niemiec komercjalizm nie powinien „przysłonić ochrony ludności przed zakażeniem”.

UEFA widzi odpowiedzialność po stronie władz

UEFA nadal nie dostrzega potrzeby podjęcia działań – i w swoim stanowisku odwołuje się do tych właśnie władz. Środki mające na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa były w pełni skoordynowane z przepisami odpowiednich lokalnych władz sanitarnych w każdym miejscu rozgrywek, powiedziała UEFA w odpowiedzi na zapytanie agencji informacyjnej DPA. Ostateczna decyzja o liczbie widzów dopuszczonych do meczów i przepisach dotyczących wjazdu należy do władz lokalnych – UEFA się do nich stosuje, zaznaczono.

Jednocześnie organizacja przyznaje, że liczba zakażeń może wzrosnąć po dużych imprezach takich jak na Wembley. − Nie można całkowicie wykluczyć, że wydarzenia i zgromadzenia mogą ostatecznie doprowadzić do lokalnego wzrostu liczby przypadków − powiedział doradca medyczny UEFA, Daniel Koch. − Ale dotyczyłoby to nie tylko meczów piłkarskich, ale także wszystkich sytuacji, które są obecnie dozwolone w ramach łagodzenia środków przeciwko pandemii przyjętego przez odpowiednie władze lokalne – dodał Koch. Jego zdaniem ogólnoeuropejskie kampanie szczepień i kontrole graniczne „pomogłyby zagwarantować, że żadna nowa duża fala nie rozpocznie się w Europie i nie obciąży systemów opieki zdrowotnej, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich fal zakażeń”.

Kontrole dla wjeżdżających

Seehofer wypowiedział się również na temat działań mających na celu dalsze powstrzymanie pandemii pomimo rozpoczynającego się sezonu urlopowego w nadchodzących tygodniach. Według niego, należy zintensyfikować kontrole policji niemieckiej na lotniskach oraz nadzór nad przestrzeganiem obowiązku kwarantanny przez urzędy zdrowia.

Także osoby wjeżdżające samochodem do Niemiec powinny się liczyć z wyrywkowymi kontrolami w strefie przygranicznej. Wyrywkowe kontrole kierowców w pobliżu granicy, jak powiedział Seehofer, będą dotyczyć podróżnych przybywających samochodem, na przykład z Turcji lub Wielkiej Brytanii. Podróżni, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywali na obszarze ryzyka, obszarze wysokiej zachorowalności lub obszarze występowania mutacji Delta, muszą przed przyjazdem do Niemiec wypełnić elektroniczne zgłoszenie wjazdowe. Seehofer powiedział jednakże, że nie pozwoli, by premierzy poszczególnych krajów związkowych naciskali na niego w sprawie stacjonarnych kontroli granicznych. Należy unikać długich korków na przejściach granicznych.

Zarażeni szkoccy kibice

Prawie dwa tysiące przypadków zarażenia koronawirusem w Szkocji można oficjalnie powiązać z meczami na EURO 2020 – wynika z oficjalnych danych. Dwie trzecie z 1991 kibiców, którzy podróżowali do Londynu na mecze wbrew zaleceniom Urzędu Zdrowia Public Health Scotland miało pozytywny wynik testu. 18 czerwca Szkoci grali z Anglią w Londynie. Mówi się, że na stadionie było prawie 400 zarażonych osób ze Szkocji, a w centrum miasta tysiące innych kibiców zaludniło ulice i place.

