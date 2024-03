Schröder oferuje pomoc ws. Putina. Kolejny raz

Choć pierwsza „misja mediacyjna” Schrödera w marcu 2022 roku zakończyła się niepowodzeniem, były kanclerz twierdzi, że „nie widzi innej drogi”. Prawie 80-letni Gerhard Schröder ma nadzieję, że będzie mógł się do tego przyczynić dzięki swoim koneksjom na Kremlu. Nawet dwa lata po ataku Rosji na Ukrainę Gerhard Schröder kontynuuje przyjaźń z Władimirem Putinem.

Były kanclerz Niemiec wciąż uważa, że jego głęboka znajomość z prezydentem Rosji może przyczynić się do zakończenia wojny w Ukrainie. – Pracowaliśmy razem rozsądnie przez wiele lat. Być może wciąż będzie to pomocne w wynegocjowaniu rozwiązania. Nie widzę innego sposobu – powiedział polityk SPD.

Schröder przyjaźni się z Putinem od czasu, gdy był kanclerzem w latach 1998-2005. Nadal też pracuje dla większości rosyjskich spółek obsługujących gazociąg Nord Stream, biegnący przez Morze Bałtyckie. Wprawdzie nazwał rosyjski atak na Ukrainę „fatalnym błędem”, ale nie zerwał znajomości z Putinem. Kierownictwo SPD z tego powodu zdystansowało się od niego, ale procedura wydalenia z go partii zakończyła się fiaskiem.

Targi w Hanowerze (11.04.2005): Władimir Putin i Gerhard Schröder razem w traktorze Zdjęcie: R. Jensen/dpa/picture-alliance

Zapytany, dlaczego utrzymuje przyjaźń z rosyjskim prezydentem pomimo dziesiątek tysięcy ofiar śmiertelnych i rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie, odpowiedział: „To jest tak, że to stanowi inny wymiar”. Wcześniej wydawało się, że ta osobista relacja może być pomocna w rozwiązaniu niezwykle trudnego problemu politycznego. – Dlatego uważam, że byłoby całkowicie błędem zapominanie o wszystkich pozytywnych rzeczach, które niegdyś wydarzyły się między nami w polityce. To nie w moim stylu i ja też tego nie robię".

Schröder w ten sposób nawiązał do swojej misji mediacyjnej w marcu 2022 roku, tuż po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wówczas, jak twierdzi, najpierw spotkał się w Stambule z ówczesnym ukraińskim parlamentarzystą, a obecnym ministrem obrony Rustemem Umerowem, a następnie udał się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem, ale misja się nie powiodła. Schröder dziś opowiada się za nową próbą mediacji na szczeblu rządowym. – Inicjatywę musiałyby przejąć Francja i Niemcy. To oczywiste, że wojna nie może zakończyć się całkowitą porażką jednej lub drugiej strony.

Zdaniem byłego kanclerza Niemiec „nonsensowne” są spekulacje, że Putin może rozpocząć wojnę nuklearną lub zaatakować wschodnią flankę NATO. Gerhard Schröder podkreślił, że aby zdusić w zarodku eskalację takich scenariuszy i zapobiec rosnącym obawom społecznym, należy poważnie zastanowić się nad rozwiązaniem konfliktu, oprócz wsparcia dla Ukrainy.

(DPA/jak)

