Scholz: To wojna Putina, Kreml zapłaci wysoką cenę

„Poprzez swój atak na Ukrainę prezydent Rosji po raz kolejny skandalicznie łamie prawo międzynarodowe” – powiedział w czwartek (24.02.2022) w Berlinie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zarzucił rosyjskiemu przywódcy podważanie porządku pokojowego całego kontynentu. Zapewnił też o pełnej solidarności Niemiec z Ukrainą.

„Putin ściąga cierpienie i zniszczenie na swoich bezpośrednich sąsiadów. Narusza suwerenność i granice Ukrainy. Zagraża życiu niezliczonych, niewinnych ludzi, Ukraińców – bratniego narodu Rosji. Nie ma dla tego usprawiedliwienia, to wojna Putina” – stwierdził niemiecki kanclerz.

Scholz powiedział, że w porozumienia z partnerami w NATO i Unii Europejskiej wprowadzone zostaną dotkliwe sankcje wobec Rosji. „Celem jest wyraźnie pokazać rosyjskiemu przywództwu, że zapłaci wysoką ceną za tę agresję. Okaże się, że Putin popełnił duży błąd”. Olaf Scholz wezwał rosyjskiego prezydenta do natychmiastowego przerwania akcji militarnej i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy.

"Rozumiemy obawy sojuszników w NATO"

Niemiecki kanclerz poinformował, że jeszcze dziś odbędzie wideokonferencję z przywódcami krajów G7, w czasie której będzie zabiegał o mocną reakcję na rosyjską inwazję. Na niedzielę planowane jest specjalne posiedzenie niemieckiego Bundestagu poświęcone sytuacji na wschodzie.

W swoim wystąpieniu Scholz zwrócił się także do krajów NATO znajdujących się na tak zwanej wschodniej flance Sojuszu – do Polski, krajów bałtyckich czy Rumunii – zapewniając o pełnej solidarności. „Chcę was wyraźnie zapewnić, że wobec rozwoju sytuacji, aż nadto rozumiemy wasze obawy. Będziemy z wami, Niemcy wypełniają swoje zobowiązania do pomocy w ramach NATO” –powiedział.

