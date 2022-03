Schaeuble za rezygnacją z rosyjskiego gazu i ropy: „Nie wolno nam się wzdragać”

Polityk CDU Wolfgang Schaeuble powiedział dziennikowi „Welt am Sonntag”: „To będzie gorzkie, ale myślę, że musimy jak najszybciej zrezygnować z dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Nie możemy być zawsze hamulcowym w zachodnim sojuszu”. Stwierdził także, że solidarność atlantycka, z której mogły korzystać Niemcy, nie ma charakteru jednostronnego. „Nie wolno nam wzdragać się, gdy sprawy stają się dla nas niewygodne”. Zaznaczył, że przywódca Kremla Władimir Putin musi wiedzieć: „Dla naszego sposobu życia, dla naszej wolności, jesteśmy również gotowi do znacznych poświęceń”- stwierdził 79-latek. Jak podkreślił: „Nigdy w życiu nie sądziłem, że może dojść do takiego kryzysu z Rosją”. Już od lat 70. ubiegłego wieku świadomość niebezpiecznych sytuacji była coraz mniejsza. „Dlatego nie do końca sprawiedliwe jest krytykowanie teraz roli Angeli Merkel w niemiecko-rosyjskim partnerstwie energetycznym”- wskazał polityk CDU.

„Z dzisiejszej perspektywy śmierdziało to aż do nieba”

Jego zdaniem błędem było jednak to, że mimo aneksji Krymu przez Rosjan w 2014 r. uruchomiono gazociąg Nord Stream 2. „Nigdy nie ukrywałem, że uważam budowę rurociągu za coś złego. Błędem była również nasza zgoda na sprzedaż niemieckich magazynów gazu Gazpromowi”- powiedział Schaeuble. Niemcy powinni byli zauważyć, że jesienią ubiegłego roku magazyny były w połowie puste. „Z dzisiejszej perspektywy to śmierdziało aż do nieba”.

Schaeuble uważa, że „mimo to argumentacja Zełenskiego może się wydawać uproszczona”. Zdaniem chadeka, dla Niemców znaczenie miał nie tylko handel, ale w co najmniej równym stopniu polityka realna. Wolfgang Schaeuble podkreślił, że nawet jeśli nie chcemy mieć nic wspólnego z Rosją, nie możemy jej ani ignorować ani wypychać z Europy.

(DPA/jar)

