Sankcjom na przekór. Nowa platforma handlowa z Iranem

Chiny, Francja, Rosja, Niemcy i Wielka Brytania porozumiały się z Iranem w sprawie ułatwień we wzajemnych stosunkach handlowych. Ministrowie spraw zagranicznych tych państw zapowiedzieli utworzenie platformy handlowej do obsługi płatności za irański import i eksport, w tym handel ropą.

Przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, której tematem jest porozumienie nuklearne z Iranem, pięć państw ogłosiło utworzenie specjalnej platformy, tzw. Special Purpose Vehicle (SPV). Umożliwi to europejskim firmom kontynuowanie działalności gospodarczej w tym kraju – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Prowadzenie interesów stało się trudniejsze za sprawą wprowadzonych przez USA sankcji wobec Iranu. Wiele firm zrezygnowało z działalności w tym kraju.

Wsparcie dla firm

Nowa platforma handlowa ma „utwierdzać i wspierać podmioty gospodarcze, które chcą legalnie współpracować z Iranem” – napisano we wspólnym oświadczeniu.

Sygnatariusze podkreślili zobowiązanie Iranu do pełnego przestrzegania warunków umowy nuklearnej, którą Trump określa mianem „najgorszej umowy wszechczasów”.

Dzięki nowej platformie SPV wzajemne roszczenia ze strony irańskich i europejskich firm mogą być kompensowane. Jeśli na przykład Iran dostarczy ropę do Hiszpanii, to pieniądze, które Iran miałby dostać z Hiszpanii, mogą być wykorzystane do zapłaty za niemieckiego konstruktora maszyn.

UE za złagodzeniem sankcji

USA wycofały się w maju tego roku z podpisanej w 2015 r. umowy, mającej na celu powstrzymanie Iranu przed rozwojem broni jądrowej. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa.

Szefowa unijnej dyplomacji Mogherini wyraziła ubolewanie z jednostronnie podjętej decyzji USA, dodała jednak, że trwają starania o złagodzenie amerykańskich sankcji i sankcji wobec państw, które w przyszłości będą prowadzić interesy z Iranem.

Donald Trump będzie dzisiaj przemawiał na forum Zgromadzenia Ogólnego, a w środę przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa.

