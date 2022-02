Polityka

Sankcje UE. Ale Zachód wstrzymuje najostrzejsze kary

Unia do niemieckiej decyzji o wstrzymaniu Nord Stream 2 dodała m.in. odcięcie banku centralnego Rosji od rynków finansowych. Restrykcje spadają na członków Dumy, którzy poparli decyzję Putina co do Donbasu.