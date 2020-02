W Volkmarsen w Hesji samochód wjechał w pochód karnawałowy. Policja w Kassel podała informację o około 15 rannych. Kierowca został ujęty przez funkcjonariuszy. Tegoroczny pochód w Volkmarsen, podobnie jak inne pochody w Niemczech, odbywał się pod szczególną ochroną policji. Wzmocnione środki bezpieczeństwa mają związek między innymi z zamachem w heskim Hanau 20.02.2020, którego ofiarą padło 11 osób.

Volkmarsen to miasteczko oddalone 30 km od Kassel, w którym mieszka 6.800 osób. Z informacji miejscowej straży pożarnej już w niedzielę doszło do incydentu podczas jednej z karnawałowych imprez: z niewyjaśnionych przyczyn został uruchomiony alarm przeciwpożarowy. Uczestników ewakuowano, ale już po krótkim czasie mogli powrócić do hali, w której odbywała się impreza. Nie wyjaśniono, czy istnieje jakikolwiek związek między wydarzeniami.

DPA, AFP / sier