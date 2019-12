Samjiyon: północnokoreański „raj na ziemi”

Północnokoreańskie interesy w sercu Berlina

Niemiecki rząd od lat bezskutecznie usiłuje zamknąć hostel znajdujący się na terenie należącym do ambasady Korei Północnej w Berlinie. Nakazuje to rezolucja ONZ. Mimo to ambasada nadal prowadzi swój lukratywny interes. (13.08.2019)