Saksonia. Po nagonce skrajnej prawicy burmistrz rezygnuje

O Arnsdorf położonym w Saksonii zrobiło się głośno trzy lata temu, kiedy czterech samozwańczych strażników porządku publicznego przywiązało do drzewa chorego psychicznie uchodźcę z Iraku. Choć proces sprawców zakończył się ich uniewinnieniem, sprawa nie ucichła.

Zdjęcie z monitoringu w supermarkecie ukazujące atak na Irakijczyka

Burmistrz miasta Martina Angermann (SPD) uważa, że jest zmuszona do rezygnacji z tej funkcji, wskutek nagonki na jej osobę ze strony skrajnej prawicy – donosi MDR. Władze miejskie potwierdziły, że Angermann złożyła już wniosek o przejście na wcześniejszą emeryturę. Tym samym ubiegła partię AfD, która planowała zawnioskować o jej odwołanie.

Sprawcy ataku przed sądem w Kamenz - zostali uniewinnieni

Saksońska SPD uważa, że burmistrz padała ofiarą nagonki. „Od miesięcy była brutalnie atakowana słownie, grożono jej i próbowano zastraszyć. Chciano ją zniszczyć” – powiedział w rozmowie z „Sächsische Zeitung" sekretarz generalny saksońskiej SPD Henning Homann. „Nie możemy pozwalać, żeby prawicowa nagonka kwestionowała nasze wartości i spójność. To nie powinno mieć miejsca” – dodał.

Martina Angermann była burmistrzem Arnsdorfu od 2001 roku, również w czasie, kiedy doszło do ataku na Irakijczyka. Surowo potępiła incydent, za co grożono jej śmiercią. W działania te zaangażowany był także obecny chadecki radny Detlef Oelsner - pisze "Sächsische Zeitung". Podkreśla on, że jego interwencjabyła przyjściem z pomocą sprzedawczani, której Irakijczyk miał grozić.

dpa/kam