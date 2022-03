"Sługa narodu". Światowy popyt na serial z Zełenskim

Partia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nosi nazwę "Sługa Narodu" - tak jak serial telewizyjny, w którym występował, zanim zajął się polityką. W filmie wcielił się w rolę nauczyciela historii, który niespodziewanie zostaje prezydentem Ukrainy po tym, jak w mediach społecznościowych wybuchł gniew z powodu korupcji w kraju.

Teraz sztokholmska agencja Eccho Rights, która posiada prawa licencyjne do serialu, poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymała niezliczone oferty na "Sługę narodu" z całego świata. - Podpisaliśmy już 15 umów - powiedział serwisowi informacyjnemu AFP Nicola Söderlund, współzałożyciel agencji. - I jesteśmy w trakcie negocjacji z kolejnymi 20 krajami - dodał.

W trakcie rozmów z Netflixem

"Ostatnie zapytania przyszły z Ameryki Łacińskiej" - mówi Söderlund. Nad jego biurkiem w przestronnym biurze agencji w Sztokholmie wisi plakat "Sługa narodu". - Rozmawiamy też z USA, z Netflixem, z wieloma różnymi partnerami - cieszy się Söderlund.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę prawa do emisji serialu nabyli między innymi brytyjski nadawca Channel 4, grecki ANT1 i rumuński PRO TV. Trzech nadawców z Włoch bierze obecnie udział w aukcji, której celem jest wyłonienie nadawcy serialu. W Niemczech i Francji można go już oglądać w mediatece nadawcy publicznego Arte. Niemiecko-francuski nadawca odnotował w ostatnim czasie wzrost zainteresowania serialem.

Dla Söderlunda zakupy te są oznaką solidarności, ale także ciekawości: - Ludzie chcą wiedzieć, kim jest ten człowiek - wyjaśnia.

"Sługa narodu" emitowany jest obecnie w najlepszym czasie antenowym m.in. w Grecji

"Jadłem z nim obiad".

On sam, jak mówi, poznał Zełenskiego dziesięć lat temu. - Zjadłem z nim obiad w Kijowie. Aż kipiał od szalonych i zabawnych pomysłów - wspomina Söderlund. Na przykład o teleturnieju "Crack Them Up": zwykli obywatele mieli w nim rozśmieszać komików. Koncepcja ta została sprzedana do Wietnamu, Chin i Finlandii.

Chociaż agencja Söderlunda nie kontaktowała się ostatnio bezpośrednio z Zełenskim, była w kontakcie z niektórymi jego agentami. - Jeden z nich uciekł do Turcji, a drugi przebywa w Rotterdamie. Ale obaj nadal utrzymują kontakt z 'Wową', tak go nazywają - mówi szef Eccho Rights, Fredrik af Malmborg.

Szczegóły zawartych umów są poufne, ale prawa kosztowały "około miliona euro" - mówi Malmborg. Agencja, która zatrudnia ok. 40 pracowników w kilku lokalizacjach, posiada również prawa do innego serialu wyprodukowanego przez Zełenskiego pt. "Svaty" ("Teściowie").

Zełenski na kongresie swojej partii, która również przybrała nazwę "Sługa Narodu"

Agencja usuwa rosyjskie seriale

"Aby wesprzeć naszych przyjaciół i kolegów oraz ich współobywateli na Ukrainie, Eccho Rights przekaże 50 000 euro Ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który pilnie potrzebuje pomocy dla ofiar wojny" - czytamy na stronie agencji.

Eccho Rights usunęło ze swojego katalogu wszystkie seriale, które były własnością rosyjską lub zostały wyprodukowane w Rosji. "Na znak solidarności z Ukrainą musimy podjąć wszelkie dostępne nam środki sankcyjne, aby przeciwstawić się Rosji" - napisała agencja na swojej stronie internetowej.

(AFP, DPA/ du)