Słowacki minister obrony w „FAZ” o myśliwcach MiG-29 dla Ukrainy

„Przekazujemy 1 września ochronę naszej przestrzeni powietrznej Polsce i Republice Czeskiej. Wtedy rozpoczniemy dyskusję o przyszłości samolotów, włącznie z ewentualnym przekazaniem ich Ukrainie. Dziesięć MiG-ów 29, które wycofujemy ze służby, są warte ok. 300 mln euro. Spróbujemy je sprzedać. Opcja przekazania ich we wrześniu Ukrainie w formie prezentu nie jest obecnie aktualna. Chcemy znaleźć rozwiązanie wspólnie z naszymi sojusznikami” – powiedział minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’ w sobotnim wywiadzie opublikowanym w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Słowacki minister zaznaczył, że od marca, kiedy podobna inicjatywa Polski została odrzucona przez NATO, „wiele spraw uległo zmianie”. Jak podkreślił, możliwość przekazania samolotów Ukrainie nie spotkała się z negatywnymi reakcjami. Zastrzegł, że Słowacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co Ukraina zrobi z samolotami. Wyraził przekonanie, że Słowacja dojdzie do porozumienia z sojusznikami w sprawie rekompensaty za samoloty.

Słowackie niebo chronione będzie od 1 września przez samoloty polskie i czeskie do czasu, gdy Słowacja otrzyma amerykańskie myśliwce F-16. Ma to nastąpić w 2024 roku.

Niemieckie Leopardy za słowackie wozy bojowe dla Ukrainy

Nad' wyraził wdzięczność dla strony niemieckiej za porozumienie w sprawie rekompensaty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie – 30 bojowych wozów piechoty. Początkowo Słowacja planowała dostarczenie armii ukraińskiej 30 czołgów T-72, jednak postanowiła w końcu zatrzymać je we własnych szeregach. Powodem zmiany decyzji była niewystarczająca oferta ze strony Bundeswehry, która zaproponowała jako rekompensatę jedynie 15 czołgów Leopard.

„Nie podzielam zdania, że Niemcy pomagają (Ukrainie) zbyt mało” – powiedział Nad’. Przypomniał, że Słowacja korzysta z niemieckiego system obrony przeciwlotniczej Patriot, a kilkuset niemieckich żołnierzy rozmieszczonych jest na terytorium kraju w ramach kontyngentu NATO. Podkreślił, że jest „bardzo wdzięczny” niemieckiemu rządowi za intensywną współpracę.

