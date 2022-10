Rządy prawa w odwrocie. Ranking praworządności 2022

Jest wieczór, telewizor włączony. Nagle w drzwiach pojawiają się uzbrojeni mężczyźni. Włamują się, przeszukują dom. To policjanci i żołnierze w cywilu. Zabierają ze sobą syna rodziny i jego kuzyna, i odjeżdżają minibusem bez tablic rejestracyjnych.

Remmy Bahati

Właśnie to – jak mówi ugandyjska dziennikarka Remmy Bahati – spotkało na początku października jej rodzinę w Fort Portal w zachodniej Ugandzie. – Czekaliśmy 48 godzin – opowiada DW Bahati, która mieszka w USA. – Zgodnie z prawem, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, akt oskarżenia musi wpłynąć do sądu w ciągu 48 godzin. Ale tak się po prostu nie stało.

Bahati uważa, że uprowadzając jej brata, rząd Ugandy mści się na niej. – Badałam kilka historii, które nie podobały się rządowi – mówi, mając na myśli np. kontrowersyjny projekt rurociągu.

Ranking praworządności: co badają autorzy

Historia dziennikarki to przykład nadużycia władzy, łamania podstawowych praw i braku właściwego działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W skrócie: brak w Ugandzie rządów prawa. Ranking praworządności 2022 potwierdza, że w tym względzie ​​sytuacja w Ugandzie jest zła. Uganda zajmuje w nim 128. miejsce na 140 badanych państw. W szczególności brak ochrony praw podstawowych i powszechna korupcja ciągną ten kraj w dół rankingu.

Od 2009 r. organizacja World Justice Project mierzy rozwój praworządności na świecie w oparciu o osiem czynników. W tegorocznej edycji zebrano dane od ponad 154 tys. gospodarstw domowych i 3,6 tys. ekspertów od prawa. Eksperci wciąż dyskutują, czym właściwie jest państwo prawa. Panuje jednak zgoda co do tego, że ​​w państwie prawa – w przeciwieństwie tego, co doświadczyła rodzina Bahati – obywatele mogą być spokojni, że obowiązujące prawo będzie przestrzegane.

Ranking praworządności: Niemcy na 6. miejscu

Za wzory można uznać Danię, Norwegię, Finlandię, Szwecję i Holandię. Zajmują pierwsze pięć miejsc w rankingu praworządności. Niemcy są szóste – nie zebrały najwyższych ocen za otwartość rządu i administracji, np. dlatego że władze czasem odcinają media od swoich działań.

Viktor Orban zepchnął Węgry na koniec rankingu praworządności w UE

W UE najgorzej wypadają Węgry. Na samym dole światowej listy znajdują się Haiti, Demokratyczna Republika Konga, Afganistan, Kambodża i Wenezuela. Tam prawa podstawowe, takie jak wolność wypowiedzi, nie są chronione, a działania rządów nie podlegają kontroli społecznej.

Przykład Chin pokazuje, że także w państwach, które plasują się poniżej połowy rankingu, z praworządnością jest bardzo słabo. Chiny nieźle sobie radzą ze zwalczaniem korupcji oraz utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa. Ale zajmują ostatnie miejsca w kwestii ochrony praw podstawowych i podziału władz.

Trend na świecie: rządy prawa słabną

Według analizy World Justice Project – autorów rankingu – w ostatnim roku w sześciu na dziesięć państw praworządność osłabła. To już piąty rok z rzędu, w którym wskaźnik praworządności spadł średnio na całym świecie.

– Trendy autorytarne, jeszcze sprzed pandemii, nadal uderzają w rządy prawa. Słabną kontrola władzy i poszanowanie praw człowieka – powiedziała Elizabeth Andersen, dyrektor wykonawcza World Justice Project.

Od 2020 r. środki mające na celu zwalczanie pandemii koronawirusa, jak ograniczenia swobody przemieszczania się i nadzwyczajne uprawnienia dla rządów, osłabiają rządy prawa w wielu krajach. Chociaż ten spadek praworządności zwolnił, to utrzymuje się nadal.

Elizabeth Andersen, szefowa World Justice Project

– Przezwyciężamy kryzys zdrowotny, ale nie kryzys praworządności – mówi Andersen. – Dzisiaj 4,4 miliarda ludzi żyje w krajach, w których rządy prawa są słabsze niż w zeszłym roku.

Jak podkreśla, istotą rządów prawa jest zasada uczciwości (fairness), czyli równe prawa i sprawiedliwość dla wszystkich: – Mniej sprawiedliwy świat z pewnością będzie światem bardziej niestabilnym.

Strach pozostaje

Brak praworządności w Ugandzie ma osobiste konsekwencje dla Remmy Bahati. Jej brat i kuzyn są wolni. Ale – jak przyznaje dziennikarka – strach pozostał. – Mojego brata wypuścili po dziewięciu dniach, ale musiał mi przekazać, żebym przestała tweetować o prawach człowieka i planowanym rurociągu naftowym w Afryce Wschodniej – mówi. Kiedyś była bardzo pewna siebie. Teraz boi się mówić, co myśli.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Meksyk. Graffiti na ambasadzie Iranu W geście solidarności z irańskimi kobietami i by uczcić pamięć Jiny Mahsy Amini kobieta maluje sprayem na ścianie irańskiej ambasady w Meksyku przesłanie skierowane przeciw „krajowi macho”, jakim jest Iran.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Frankfurt. Rozwiane włosy rozwścieczonej demonstrantki Irańska policja obyczajowa aresztowała 22-letnią Jinę Mahsa Amini za jej rzekomo „nieislamski strój”. Potem zapadła ona w śpiączkę, a trzy dni później zmarła w szpitalu. Policja zapewnia, że nie używała przemocy, ale mało kto jej wierzy. Wiele kobiet doświadczyło na własnej skórze, jak brutalna potrafi być irańska obyczajówka. Na obrazie symbol rozwścieczonej demonstrantki z rozwianymi włosami.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Mediolan. Solidarna Marge Simpson z nożyczkami Irańskie kobiety w wyrazie protestu obcinają sobie włosy przed włączonymi kamerami. Marge Simpson robi to samo na ścianie domu stojącego naprzeciw konsulatu Iranu w Mediolanie. Autorem obrazu jest artysta uliczny AleXsandro Palombo.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Paryż. Honorowe obywatelstwo do zmarłej Kurdyjki Postać Jiny Mahsy Amini i protesty w Iranie upamiętniają w Paryżu nie tylko murale. Miasto chce Kurdyjce nadać pośmiertnie honorowe obywatelstwo i nazwać jej imieniem jedno z miejsc. – Tak żeby nikt o niej nie zapomniał – ogłosiła w zeszłym tygodniu burmistrz Anne Hidalgo. – Paryż zawsze będzie stać po stronie tych, którzy walczą o swoje prawa i wolność – dodała.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Frankfurt. „Kobiety, życie i wolność” Artyści z grupy „Bezimienny kolektyw” namalowali na opuszczonym budynku we Frankfurcie obraz przedstawiający Jinę Mahsę Amini. Obok jej portretu umieścili trzy kurdyjskie słowa: „Jin, jiyan, azadi”, czyli „Kobiety, życie, wolność”. Dziś jest to hasło demonstrujących przeciw reżimowi mułłów w Teheranie.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Kraków: Solidarność z irańskimi kobietami Powstanie kobiet przeciwko ich ciemiężcom w Iranie zasługuje na naszą solidarność, mówi wiele kobiet. I wychodzą na ulice na całym świecie, jak i tu, w Krakowie. W licznych miejscach na świecie kobiety są krzywdzone, a nawet dyskryminowane z powodu swej płci. Idea feministycznej rewolucji w Iranie fascynuje wiele z nich.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Teheran. Protest studentów sztuki Studenci sztuk pięknych Islamskiego Uniwersytetu Azad w Teheranie protestowali w poniedziałek przed budynkiem wydziału. Czerwona farba na ich rękach symbolizowała krwawe zdławienie protestów przez siły bezpieczeństwa.

Protesty przeciw Iranowi. Graffiti od Teheranu po Meksyk Pożądany efekt domina Protesty po śmierci Mahsy Amini skierowane są nie tylko przeciwko surowym zasadom ubioru dziewcząt i kobiet. W całym kraju demonstranci kwestionują system i skandują: "Pozbądźcie się mułłów" lub "Śmierć dyktatorowi". Dotyczy to przywódcy religijnego i politycznego Alego Chamenei.



Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>