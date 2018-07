Ryanair anuluje 600 lotów. Strajk pilotów i personelu pokładowego

Ze względu na grożące strajki personelu pokładowego, linie Ryanair w nadchodzącym tygodniu odwołały 600 lotów. Pokrzyżuje to plany podróży prawie 50 tys. pasażerów, którzy mieli wykupione loty na przyszłą środę i czwartek (25./26.07).

Ryanair poinformował na Twitterze, że anulacje dotyczą 200 codziennych lotów do Hiszpanii oraz po 50 lotów do Portugalii i Belgii. Razem stanowią one 12 proc. połączeń obsługiwanych przez irlandzkie linie.

W tych trzech krajach tamtejsze związki zawodowe wezwały personel pokładowy pracujący w Ryanair do strajku. Związki walczą o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy.

Linie nie potrafiły sprecyzować, czy strajki te dotkną także w jakimś stopniu niemieckie porty lotnicze, zaznaczono tylko, że poszkodowani pasażerowie zostaną poinformowani.

Irlandcy piloci Ryanaira chcą strajkować w ten piątek (20.07) i w przyszły wtorek (24.07). Pasażerowie zostali już powiadomieni mailem lub esemesami i linie oferują im zmianę rezerwacji lub zwrot pełnej kwoty zapłaconej za bilety.

Rozmowy płacowe w wielu krajach

Jak podkreślił rzecznik irlandzkiego przewoźnika Kenny Jacobs, strajki są nieuzasadnione, psują ludziom wakacyjne plany i przynoszą tylko korzyść konkurencji. Dodał, że personel pokładowy otrzymuje wynagrodzenie do 40 tys. euro rocznie.

W Niemczech Ryanair uznał związek zawodowy ver.di, zrzeszony w DGB, ze partnera do rozmów ws. personelu pokładowego. Związki chcą teraz jak najszybciej podjąć negocjacje ws. taryfikatora płac. Drugi niemiecki związek zawodowy personelu pokładowego UFO już negocjuje z Ryanairem; w piątek jest kolejna runda rozmów w Dublinie. Irlandzkie linie zawarły już podobne porozumienia ze związkami zawodowymi w innych europejskich krajach, lecz generalnie rozmowy przebiegają bardzo opornie.

