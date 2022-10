Polityka

RWE przyspiesza odejście od węgla o osiem lat

Niemcy oficjalnie wycofują się z węgla dopiero w roku 2038, ale rząd już teraz chce, by stało się to w roku 2030. Cel jest coraz bliżej: RWE zapowiedziało, że do tego czasu zrezygnuje z tego surowca.

Elektrownia węglowa Weisweiler, należąca do RWE