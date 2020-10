Ruszają Targi Książki we Frankfurcie. Głównie wirtualnie

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne Targi Książki we Frankfurcie nad Menem odbywają się w dużym stopniu w świecie wirtualnym. Ale ceremonia otwarcia, połączona z przyznaniem Niemieckiej Nagrody Książkowej, odbyła się jeszcze analogowo. Przy udziale niewielkiej publiczności i pięciorga z sześciorga nominowanych autorek i autorów.

Mimo nielicznej grupy obserwujących ceremonię aplauz wypadł wyjątkowo donośnie, gdy ogłoszono werdykt. I nie chodziło o próbę akustycznego nadrobienia za wszystkich tych, którzy śledzili uroczystość przy komputerach, ale faktyczny dowód uznania dla wyjątkowej powieści. Nagroda powędrowała w ręce Anne Weber za jej książkę „Annette, ein Heldinnenepos”.

Nagroda za historię oporu

„Siła opowiadania Anne Weber może równać się z siłą jej bohaterki" – czytamy w uzasadnieniu jury. „Zapiera dech w piersiach, jak świeżo brzmi tutaj forma eposu i z jaką łatwością Weber przekuwa historię życia francuskiej bojowniczki ruchu oporu Anne Beaumanoir w powieść o odwadze, o oporze i walce o wolność”.

Laureatka nagrody Anne Weber

Weber opowiada historię Beaumanoir, która będąc jeszcze w zasadzie dzieckiem, uratowała w Paryżu dwóch żydowskich nastolatków, za co dostała później od Jad Waszem wyróżnienie „Sprawiedliwa wśród narodów świata”. I która po wojnie prowadziła mieszczańskie życie w Marsyili, które jednak szybko zamieniła w działalność na rzecz ruchu niepodległościowego w Algierii, za co w 1959 roku skazano ją na dziesięć lat więzienia. Do dziś bohaterka opowiada we francuskich szkołach historię swojego życia i oporu.

Historia, która porusza

Książki, które znalazły się w tym roku na liście kandydatów do nagrody, były niezwykle różnorodne. „W wielu przypadkach autorki i autorzy zabrali się za sprawy historyczne i udało im się coś kluczowego: Uczynili z nich coś, co jest dla nas bardzo współczesne, co nas porusza” – tłumaczyli swój wybór jurorzy. Po raz pierwszy więcej było książek napisanych przez kobiety, a nie przez mężczyzn: cztery do dwóch.

Niemiecka Nagroda Książkowa przyznawana jest co roku na rozpoczęcie Targów we Frankfurcie za niemiecką powieść roku. Laureat albo laureatka otrzymuje 25 tys. euro.

Nagrodzona powieść "Annette, ein Heldinnenepos"

Targi Książki we Frankfurcie nad Menem rozpoczynają się w tę środę, ale z powodu pandemii odbywają się w większości bez udziału publiczności. Kraj-gość honorowy targów, którym jest w tym roku Kanada, zdecydowała się przełożyć swoją fizyczną obecność we Frankfurcie na przyszły rok. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 300 tysięcy osób.