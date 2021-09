Rusza proces sekretarki z byłego niemieckiego obozu Stutthof

– Chciałem żyć – mówi Abba Naor, pytany o to, jak udało mu się wytrzymać cztery lata w niemieckich nazistowskich obozach. – Nie chciałem umrzeć. Umrzeć było łatwo, trudniej było utrzymać się przy życiu. Może mi to imponowało, sam nie wiem – mówi. Naor dodaje, że potrafi być bardzo uparty. – Na końcu to ja miałem rację. Mam jedenaścioro prawnucząt, jestem bogatym człowiekiem.

Każdego roku 93-letni Abba Naor jeździ z Izraela do swojego drugiego domu – Monachium w Niemczech. Spędza tam kilka miesięcy, wypełniając swoje życiowe zadanie: opowiada o swoich przeżyciach. O tym, jak spędził młode lata w sercu nazistowskiej maszynerii śmierci. I jak ta zniszczyła jego rodzinę.

„Byliśmy dumnymi Litwinami”

Naor urodził się w 1928 roku na Litwie w rodzinie żydowskiej. – Miałem szczęśliwe dzieciństwo – mówi. – Oczywiście było trochę antysemityzmu, ale był to element folkloru.

Ma 13 lat, gdy Wehrmacht wchodzi na Litwę, będącą już wówczas pod sowiecką okupacją. Żydowscy mieszkańcy jego miasta – Kowna – zamykani są w getcie. Także 23-osobowa rodzina Abby Naora. Początkowo czują ulgę, że nie są już wystawieni na morderczą chciwość litewskich sąsiadów, ale getto szybko zmienia się w miejsce budzące grozę.

Starszy brat Abby oraz kilku innych młodzieńców opuszczają getto, aby spróbować zdobyć za jego murami coś do jedzenia. To nielegalne. Niemcy ich łapią, zostają zastrzeleni. – Moi rodzice długo nie chcieli w to uwierzyć, myśleli że wrócą. Nikt by nie pomyślał, że mordowane będą dzieci.

„W Stutthofie psy miały się lepiej niż my”

Abba Naor spędził z rodziną w getcie w Kownie trzy lata. W lipcu 1944 roku on, jego rodzice i młodszy brat zostają ewakuowani z Litwy. Mają jechać do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, niedaleko Gdańska.

Komora gazowa na terenie byłego niemieckiego obozu KZ Stutthof

– Kiedy przyjechaliśmy do obozu, byliśmy jeszcze w miarę normalnymi ludźmi. Nosiliśmy nasze ubrania. Dotychczas żyliśmy z rodziną w getcie. W Stutthofie zaczęliśmy czuć, że nie jesteśmy już rodziną.

Zostają rozdzieleni. Mężczyźni na jedną stronę, kobiety i dzieci na inną. 26 lipca 1944 roku 16-letni Abba widzi po drugiej stronie płotu zbiorowisko kobiet i dzieci. – Gdy zobaczyłem moją matkę i młodszego brata w otoczeniu tych wszystkich innych kobiet i dzieci, wiedziałem, że widzę ich po raz ostatni – mówi. Tego samego dnia zostają przewiezieni do Auschwitz i tam zgładzeni. Matka miała 38 lat, brat sześć.

Irmgard F. po drugiej stronie płotu

19-letnia Irmgard F. mogła być tego dnia na służbie. Była sekretarką komendanta obozu Paula-Wernera Hoppego. W czwartek 30 września, 80 lat później, staje przed niemieckim sądem.

Prokuratura w Itzehoe zarzuca jej, że poprzez swoją funkcję stenotypistki w komendanturze byłego obozu koncentracyjnego Stutthof, pomiędzy czerwcem 1943 a kwietniem 1945 roku, pomagała osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie obozu w systematycznym mordowaniu więźniów. 96-letniej kobiecie zarzuca się pomocnistwo w morderstwie w ponad 11 tys. przypadkach.

Irmgard F. już dwukrotnie składała zeznania na temat swojej roli w Stutthofie. W 1954 roku tłumaczyła, że komendant Hoppe codziennie dyktował jej treści notatek i radiotelegramów. Ale twierdziła, że nic nie wiedziała o maszynie śmierci pracującej nieopodal jej biurka, która pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar.

Zbyt późny proces

Abba Naor nie zgodził się być w procesie oskarżycielem posiłkowym. Uważa nawet, że powinno się zostawić kobietę w sędziwym wieku w spokoju, bo „grubym rybom” pozwolono uciec. – Życie ze świadomością, że wyrządziło się komuś coś złego, jest czasami gorsze niż więzienie – mówi.

Mecenas Onur Ozata, który reprezentuje w procesie wielu oskarżycieli posiłkowych, ofiary i ich rodziny mówi w rozmowie z DW, że nie wszyscy tak to widzą. Ale nie biorą udziału w procesie z chęci zemsty, raczej chodzi o to, aby dać świadectwo, być przed sądem i pokazać swoją twarz. – Oni mówią: nie chcemy pozwolić na to, aby ten los został zapomniany.

Także adwokat oskarżonej Wolf Molkentin mówi w rozmowie z DW, że uważa późne procesy nazistowskich pomocników za generalnie słuszne. – Moim zdaniem nie wystarczy wskazać na zaniechania z przeszłości, choćby na to, że wielu sprawców nigdy nie stanęło przed sądem, aby mówić, że teraz nie powinno się już tych procesów prowadzić.

Budynek komendanta niemieckiego obozu KZ Stutthof

Adwokat nie ma zamiaru prowadzić konfrontacyjnej linii obrony i podważać zeznań świadków. – Przeciwnie, chcę przyczynić się do tego, aby stworzyć godne ramy do oceny i wyjaśnienia głównych czynów – mówi. Jak dodaje, jest to dla niego bardzo ważne.

Jako obrońca zmierzy się jednak z zarzutem stawianym jego klientce. – Trzeba dokładnie wyjaśnić, jaką wiedzę na temat morderstw można zakładać i w jakim stopniu wystarcza to do oskarżenia o pomocnictwo w morderstwie.

Świadek opowiada w szkołach, to także forma terapii

Abba Naor przeżył KZ-Stutthof, a potem jeszcze pobyt w dwóch obozach pracy przymusowej w Bawarii. Po wyzwoleniu przez Amerykanów wyemigrował do Izraela. Przez lata milczał.

Ale w pewnym momencie odkrył sposób na poradzenie sobie z własną historią. Odwiedził już setki szkół, w których opowiadał o tym, co przeżył. Jak mówi, dzieci dawały mu siłę do zajmowania się własną przeszłością, była to forma terapii. – I myślę, że naszym zadaniem jest uwrażliwiać młodych ludzi i tłumaczyć im, co może się stać, gdy się nie uważa.