Rusza pływający terminal LNG na Rugii

Państwowy Urząd Rolnictwa i Środowiska Pomorza Przedniego wydał zezwolenie na próbną eksploatację terminalu skroplonego gazu w porcie Mukran na wyspie Rugia. Poinformował o tym operator terminalu – spółka Deutsche ReGas. Obok Wilhelmshaven, Lubmina, Brunsbuettel i Stade, Niemcy posiadają tym samym kolejną lokalizację do wyładunku skroplonego gazu ziemnego LNG.

W przyszłości specjalny statek „Energos Power” ma w porcie Mukran odbierać skroplony gaz z innych tankowców, przekształcać go z powrotem w stan gazowy i wprowadzać do 50-kilometrowego rurociągu, który będzie transportował gaz do Lubmina w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Stamtąd gaz będzie dostarczany jeszcze dalej. – Zapewni to niezależność energetyczną Niemiec i zdolności produkcyjne wielu firm – powiedział Carsten Schneider, pełnomocnik rządu ds. wschodnich Niemiec. – Fakt, że w ciągu kilku miesięcy powstał ten terminal i niezbędne rurociągi, jest dowodem nowego tempa Niemiec i powinien być wzorem dla innych projektów infrastrukturalnych – dodał. Podkreślił też, że skroplony gaz może być tylko przystankiem na drodze do neutralności klimatycznej, a cały projekt jest wielką szansą dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Drugi statek latem

Celem próbnej eksploatacji jest przetestowanie i uruchomienie wszystkich systemów na lądzie i na morzu – poinformowała spółka Deutsche ReGas. Tankowiec „Energos Power” o długości prawie 300 metrów jest pierwszym z dwóch tzw. statków regazyfikacyjnych planowanych dla terminalu Mukran. Regazyfikacja to proces przekształcania surowca ze stanu ciekłego na gazowy. Wiosną port w Lubminie opuści drugi statek – „Neptune” – i po niezbędnych pracach adaptacyjnych trafi do terminalu Mukran. Na pokładzie „Energos Power” znajduje się skroplony gaz z Norwegii.

Spółka Deutsche ReGas podkreśla, że jest w stanie wnieść większy wkład w bezpieczeństwo dostaw w Niemczech, zwłaszcza we wschodniej części kraju, a także w krajach sąsiadujących z Niemcami od wschodu. Firma prowadzi obecnie w Lubminie jedyny do tej pory prywatnie finansowany pływający terminal skroplonego gazu ziemnego w Niemczech. Zarówno w Lubminie, jak i w Mukranie planuje się również budowę tzw. elektrolizerów wodoru, potrzebnych do importu wodoru.

Kilka pozwów sądowych

Pływający terminal LNG w porcie Mukran budzi jednak wiele kontrowersji. Pomimo licznych protestów rząd w Berlinie zezwolił w maju 2023 roku na realizację projektu. Podczas gdy ekolodzy i lokalni politycy złożyli pozwy przeciwko projektowi, Federalna Agencja ds. Sieci podkreśliła, że import LNG przez Morze Bałtyckie jest niezbędnym środkiem bezpieczeństwa dla dostaw gazu.

Niemiecki rząd podjął decyzję o rozbudowie importu LNG na niemieckich wybrzeżach w celu zastąpienia dotychczasowych dostaw gazu z Rosji. Oprócz gazu dostarczanego rurociągami m.in. z Norwegii znacznie wzrósł import amerykańskiego gazu skroplonego. Na początku lutego organizacje ochrony środowiska wezwały kanclerza Niemiec Olafa Scholza do nałożenia moratorium na zatwierdzanie i budowę terminali LNG, podobnie jak zrobił to prezydent USA Joe Biden. Biorąc pod uwagę pełne magazyny gazu i niskie wykorzystanie przepustowości nowych terminali LNG, zażądali, aby Scholz podjął większe wysiłki w celu ochrony klimatu. W szczególności organizacje wzywają do zawieszenia ustawy o przyspieszeniu inwestycji w infrastruktury LNG i przywrócenia ocen oddziaływania na środowisko.

(RTR, DPA, AFP/dom)

