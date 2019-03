Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku

Podczas wieczornej gali w środę (20.03.2019) w sali koncertowej Gewandhaus w Lipsku Nagrodę na rzecz Europejskiego Porozumienia otrzymała pochodząca z Rosji amerykańska autorka Masha Gessen.

Organizatorzy wyróżnili jej książkę „Przyszłość jest historią. Jak Rosja zdobyła wolność i ponownie ją straciła”, w której przedstawia najnowszą historię Rosji jako proces jej staczania się w kierunku państwa mafijnego opartego na nacjonalizmie.

– Marzyłam o tym, że Rosja stanie się liberalną demokracją, że odbędą się wybory, że będzie indywidualna wolność, będą ruchy obywatelskie i wolna prasa – mówiła laureatka. Winą za fiasko swoich marzeń obarczyła „dziedzictwo totalitaryzmu”, które nadal wpływa na rosyjską rzeczywistość. „Homo sovieticus” w Rosji nie wymarł – twierdzi publicystka. Przyznawana od 1994 roku w Lipsku nagroda jest dotowana sumą 20 tys. euro.

Z ZSRR do Ameryki i z powrotem

Gessen wyemigrowała w 1981 roku ze Związku Sowieckiego do Stanów Zjednoczonych, a w 1994 roku powróciła do Rosji. Należy do najbardziej znanych działaczy praw człowieka walczących o prawa homoseksualistów. Jest autorką książek o Władimirze Putinie „Człowiek bez twarzy”. W obawie przed represjami Gessen wróciła w 2013 do Ameryki.

Masha Gessen - laureatka Nagrody na rzecz Europejskiego Porozumienia

Bilans 30-lecia upadku komunizmu

Jednym z punktów tegorocznego programu jest cykl spotkań „Lata przełomu 1989-1991. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia 30 lat później”. Serię dyskusji o wydarzeniach z lat przełomu i ich implikacjach dla obecnej sytuacji politycznej rozpocznie w czwartek (21.03.2019) spotkanie Adama Michnika z Marianne Birthler – wschodnioniemiecką dysydentką, w latach 2000-2011 szefową urzędu pełnomocnika do akt Stasi.

W lipskich targach, które potrwają do 24 marca, bierze udział blisko 2600 wystawców z 46 krajów, w tym także z Polski.

Polskie stoisko informacyjne (hala 4, nr E400) zorganizował jak co roku Instytut Książki. Prezentowane są na nim nowości z katalogu „New Books from Poland”, przegląd książek dla dzieci i młodzieży, a także wybór tytułów, które ukazały się przy wsparciu programu tłumaczeń PTCP ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Rozczytany Lipsk z Polakami

Targom towarzyszy cieszący się ogromną popularnością festiwal „Leipzig Liest" (Lipsk czyta). W jego ramach odbędzie się 3600 wieczorów autorskich, prezentacji i dyskusji. Wśród polskich uczestników festiwalu są Igor Janke – autor książki poświęconej Solidarności Walczącej „Twierdza”, Tytus Jaskułowski, który zaprezentuje swoją książkę o współpracy służb Polski i NRD w latach 1970-1989, oraz Włodzimierz Borodziej i Maciej Górny, autorzy publikacji „Zapomniana wojna. Wschód Europy 1912-1923”.

Oprócz tego publiczność będzie miała okazję zapoznać się z poezją Wojciecha Kudyby i Tomasza Różyckiego, a Ruediger Ritter przedstawi biografię Moniuszki swojego autorstwa.

Organizatorzy spodziewają się 285 tys. zwiedzających. Gościem honorowym imprezy są w tym roku Czechy.