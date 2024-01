Rozłam niemieckiej lewicy. Jest nowa partia

Sahra Wagenknecht, była polityk partii „Lewica” („Die Linke”) założyła w poniedziałek nową partię o nazwie Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) – „dla Rozsądku i Sprawiedliwości”. Ona i jej współpracownicy założyli BSW, aby przezwyciężyć „nieudolność i arogancję” w polityce rządu w Berlinie – powiedziała Wagenknecht.

Szczególnie w kontekście sytuacji w Niemczech Wschodnich często ostrzega się przed zagrożeniem demokracji. Jednakże, jak dodała lewicowa polityk: „miesza się przyczynę ze skutkami”. Wielu ludzi czuje się bowiem „porzuconymi przez politykę”.

Pod względem programowym partia zamierza początkowo kierować się manifestem założycielskim stowarzyszenia o tej samej nazwie. Jednak do kolejnych wyborów do Bundestagu we wrześniu 2025 roku we współpracy z ekspertami ma zostać opracowany bardziej szczegółowy program partyjny – ogłosiła Wagenknecht. Jak zaznaczyła, ze swoją nowo utworzoną partią planuje po raz pierwszy wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. Następnie planuje też udział w wyborach do landtagów Turyngii, Saksonii i Brandenburgii we wrześniu.

Nie jest konkurencją

Obecny szef partii „Lewica”, Martin Schirdewan, nie uważa nowej partii Sahry Wagenknecht za konkurencję. „To nie jest nowa formacja lewicowa” – powiedział w poniedziałek w Berlinie. Jak zaznaczył, ewentualna koalicja z partią Sahry Wagenknecht nie wchodzi w grę.

54-letnia Sahra Wagenknecht i dziewięciu innych posłów partii „Lewica” opuścili tę partię w październiku 2023 roku. W wyniku tego „Lewica” straciła status klubu poselskiego w Bundestagu. Zarówno pozostałych 28 posłów „Lewicy”, jak i posłowie związani obecnie z Wagenknecht, zamierzają kontynuować pracę w Bundestagu jako odrębne grupy parlamentarne.

