Były kanclerz Gerhard Schroeder spotkał się w ubiegłym tygodniu z Władimirem Putinem w Moskwie. Wizytę tę skomentowały rosyjskie media.

Jedna z największych rosyjskich gazet bulwarowych „Moskiewski Komsomolec” (MK) obwieściła, że Niemcy będą bardzo marznąć, jeżeli nie ruszy gazociąg Nord Stream 2. Jak informował tabloid, wiadomość tę miał przekazać prezydentowi Władimirowi Putinowi nie kto inny, lecz jego przyjaciel były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Z kolei Putin bardzo szczegółowo wyjaśnił swojemu „gościowi aktualną sytuację oraz jak można ją zmienić”. Tabloid wychwalał Schroedera, który po wizycie w Moskwie miał przekazać niemieckim mediom argumentację Putina i wezwać rząd Niemiec do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2.

W interpretacji gazety argumentacja Putina najwyraźniej przekonała Schroedera. „W swoim wywiadzie dla niemieckich mediów, winą za problemy z dostawą gazu do Europy Schroeder obciążył koncern Siemens” – poinformował tabloid.

Dobra współpraca

Z kolei ortodoksyjno-konserwatywny kanał informacyjny Cargrad TV podał, że Gerhard Schroeder zrezygnował ze swoich biznesowych kontaktów z Rosją pod naciskiem bliżej niekreślonego „europejskiego lobby”. Rosyjski nadawca telewizyjny, przypisując byłemu kanclerzowi rolę mediatora, wychwalał go jako „jednego z najważniejszych europejskich przyjaciół Putina, którego tak właśnie przedstawiała latami także zachodnia prasa”. Według Cargrad TV w rzeczywistości oznacza to, że z byłym kanclerzem „można dobrze współpracować”.

Państwowa agencja informacyjna „Ria Nowosti” tymczasem powołuje się w swoim artykule na chwalące Schroedera niektóre listy niemieckich czytelników w dzienniku „Die Welt”.

„Niemcy są zachwyceni słowami Schroedera o Putinie” – tytułuje agencja swój artykuł. Jednocześnie porównuje Schroedera z kanclerzem Olafem Scholzem, przy czym porównanie to wypada na niekorzyść tego drugiego. Także i tutaj cytowani są niemieccy czytelnicy, którzy nalegają, aby w końcu uruchomić wstrzymany niemiecko-rosyjski projekt gazowy Nord Stream 2.

„Rozmawiać zamiast milczeć”

Dziennik „Izwiestia” podkreśla lojalność Schrodera wobec Putina, tytułując: „Były kanclerz odmawia przeprosin za swoją przyjaźń z Putinem”. Jak pisze gazeta, rozmowa jest lepsza od milczenia i sytuację z Ukrainą można by rozwiązać na drodze dyplomacji. Dziennik, powołując się na byłego kanclerza Niemiec, pisze, że Kreml jest gotowy do negocjacji pokojowych i jednocześnie krytykuje: „Kraje europejskie, w tym Niemcy i Francja nie robią w tej sprawie wystarczająco dużo”.

Portal Deita.ru zatytułował swój artykuł o wizycie Schroedera w stolicy Rosji: „Czy przyjaciel Putina przyjechał do Moskwy, aby ratować Niemcy i zakończyć specjalną operację wojskową?”. Według portalu były kanclerz miał przyjechać przypuszczalnie po to, by uchronić Niemców przed nachodzącym „mroźnym koszmarem” i wystąpić w roli mediatora w konflikcie z Ukrainą. Jak pisze Deita.ru, w przypadku potencjalnych rosyjsko-ukraińskich negocjacji pokojowych Kreml poszedłby na ustępstwa prawdopodobnie tylko wtedy, gdyby w zamian kanclerz Scholz zrezygnował z pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tymczasem, „wypełniając wolę Stanów Zjednoczonych, Niemcy dostarczają siłom zbrojnym Ukrainy broń, która zabija rosyjskich żołnierzy. A w tym przypadku interesy gospodarcze nie mogą być traktowane bardziej priorytetowo niż ochrona życia.

Jak pisze autor artykułu: „Nie można też przymykać oczu na zawłaszczanie rosyjskiego majątku publicznego i prywatnego”. Jednocześnie wyraża nadzieję, że wieloletnia przyjaźń obu polityków pchnie negocjacje do przodu. „Schroeder cieszy się w Niemczech dużą wiarygodnością (...) i zalicza się raczej do polityków, z którymi Putin chciałby rozmawiać” – czytamy.

