Gospodarka

Rosjanie szukają bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy. Inwestują w Dubaju

Dubaj do tej pory nie dołączył do krajów, które nałożyły na Rosję sankcje. Media donoszą, że prowadzi to do tego, że zamożni Rosjanie inwestują na dużą skalę w tamtejsze nieruchomości.