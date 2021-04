Rosja wycofuje wojska. Z jakim skutkiem dla Ukrainy?

Rosja twierdzi, że rozpoczęła wycofywanie wojsk z granic z Ukrainą i zaanektowanego Półwyspu Krymskiego. Podczas wizyty na Krymie 22 kwietnia, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że cele manewrów wojskowych zostały osiągnięte. Na razie nie wiadomo jednak, czy wszyscy nowo przerzuceni żołnierze i broń opuszczą tereny w pobliżu Ukrainy, a nowe bazy wojskowe zostaną zlikwidowane. Niektóre systemy uzbrojenia pozostaną w bazie pod Woroneżem do czasu jesiennych manewrów „Zachód 2021” z Białorusią, powiedział Szojgu.

W związku z rozmieszczeniem rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą i na zaanektowanym przez Rosję ukraińskim półwyspie Krym, wielu obserwatorów podejrzewało, że Rosja przygotowuje ofensywę.

Wciąż za mało wojska do ataku

Jednak eksperci z brukselskiego think tanku International Crisis Group (ICG), w raporcie opublikowanym 20 kwietnia napisali: „Pomimo sprowadzenia rosyjskich czołgów na granicę, prawdopodobieństwo powtórzenia krwawych walk, które wstrząsnęły Donbasem w 2014 i 2015 roku, wydaje się niewielkie”. Liczba i rozmieszczenie wojsk jest powodem do niepokoju, ale nie pasuje do modelu ofensywy.

ICG przypomniała, że obserwatorzy przez długi czas uważali, że Moskwa jest zadowolona z obecnego stanu na Ukrainie. Wynikało to z faktu, że porozumienia mińskie, które zakończyły krwawe walki na początku 2015 roku i były negocjowane w momencie, gdy Kijów musiał stawić czoła silnemu naciskowi ze strony wojsk rosyjskich, były korzystne dla wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie. „Ale ostatnie ruchy wojsk i aktualna retoryka Rosji sugerują, że może ona być coraz bardziej sfrustrowana i może próbować zmusić Ukrainę do ustępstw” – twierdzi ICG.

Ilu rosyjskich żołnierzy jest w stanie gotowości?

Początkowo Kijów twierdził, że na granicy z Ukrainą i na Krymie znajduje się ponad 80 tys. rosyjskich żołnierzy, a 14 kwietnia ukraiński minister obrony Andrij Taran powiedział, że wkrótce może ich być 110 tysięcy. Tego samego dnia przedstawiciel USA przy OBWE powiedział, że Rosja przesunęła na granicę z Ukrainą i Krymem od 15 do 25 tys. żołnierzy, którzy uzupełniają stacjonujące siły. W tym tygodniu dziennik „Wall Street Journal” (WSJ) podał, że rząd USA uważa, iż chodzi o 80 tys. rosyjskich żołnierzy. To jest teraz „około dwa razy więcej niż cztery tygodnie temu”. Unia Europejska szacuje liczbę wojsk rosyjskich na 100 tysięcy.

Według danych Ministerstwa Obrony w Kijowie, siły zbrojne Ukrainy liczyły w lutym br. 195 tys. żołnierzy, z czego 40 tys. brało udział w operacji w Donbasie. 21 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę umożliwiającą szybsze powoływanie rezerwistów do służby wojskowej. Kijów ma spore rezerwy, bo około 400 tys. Ukraińców służyło już w Donbasie.

Nowe rosyjskie bazy wojskowe

Zdjęcie satelitarne rosyjskiej bazy lotniczej Saki na Krymie

Jednak we współczesnych działaniach wojennych sama liczba żołnierzy niewiele mówi. Ważna jest również liczba i rodzaj broni, organizacja wojsk oraz ich logistyka, a także zapasy paliwa i amunicji. Również tutaj Rosja poczyniła postępy. Na przykład UE stwierdziła, że Rosja buduje szpitale polowe. A WSJ poinformował o rozmieszczeniu myśliwców Su-30 na Krymie. Zdjęcia satelitarne pokazują również, że na półwysep przerzucono wojska powietrzne, śmigłowce szturmowe, drony zwiadowcze i sprzęt do wojny elektronicznej.

Ponadto, grupa niezależnych rosyjskich blogerów z Conflict Intelligence Team (CIT) odkryła nowy obóz polowy wojsk rosyjskich na południe od Woroneża. Choć obóz znajduje się około 250 km od wschodniej granicy Ukrainy, to większość stacjonującego tam sprzętu wojskowego pochodzi z Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji, „oddalonego setki i tysiące kilometrów” od Woroneża. Według badań, obóz został założony jak najbliżej ukraińskiego obwodu charkowskiego i części obwodu ługańskiego kontrolowanego przez Kijów.

Według CIT wskazuje to raczej na ofensywny niż defensywny charakter zgrupowania. Ponadto CIT odnotował, że spadochroniarze z Pskowa wraz ze sprzętem, w szczególności transporterami opancerzonymi, zostali przerzuceni na północ Krymu. Do tego pojawiły się doniesienia, że Rosja przenosi okręty flotylli kaspijskiej na Morze Azowskie.

Magazyn „Der Spiegel” poinformował o dwóch nowych bazach rosyjskiego wojska w pobliżu Marfiwki na Krymie. Tam, gdzie w połowie marca teren był jeszcze pusty, na zdjęciach satelitarnych w kwietniu widać coraz więcej pojazdów i nadbudówek. Oprócz schronów, na ogrodzonych terenach stoją rzędy ponad tysiąca pojazdów wojskowych.

Także prezes fundacji „Potomac Foundation” Phillip Karber uważa, że nie jest to już wyłącznie demonstracja siły ze strony Rosji. Jak powiedział WSJ: „To przygotowanie do dużej ofensywy”. Szef amerykańskiego think tanku podkreślił, że nie przewiduje ataku, ale że w ciągu dwóch tygodni będzie to jedna z dostępnych dla Rosji opcji. Jest to zbieżne z ocenami przywództwa w Kijowie. „Nie wiemy na pewno, czy Moskwa rozpocznie nową fazę agresji przeciwko Ukrainie, ale będzie mogła to zrobić w ciągu kilku tygodni” – powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Obserwatorzy wojskowi zwracają uwagę, że warunki pogodowe wiosną są niekorzystne dla ofensywy. Sytuacja może jednak ulec zmianie już w maju, kiedy teren będzie suchy i łatwiej będzie można przemieszczać ciężki sprzęt wojskowy.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Próby systemów uzbrojenia Zgodnie z oficjalnymi oświadczeniami, oddziały po obu stronach granicy wypróbowywują swoje systemy uzbrojenia. To zdjęcie rosyjskiej haubicy samobieżnej pochodzi z filmu opublikowanego przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Przemieszczenia oddziałów w Donbasie Na początku kwietnia 2021 Rosja przystąpiła do zwiększania swojej obecności militarnej na granicy z Ukrainą (na zdj. rosyjskie oddziały). Kreml poinformował, że reaguje w ten sposób na ukraińskie prowokacje, obliczone na eskalację konfliktu między prorosyjskimi separatystami i ukraińskimi oddziałami rządowymi. Obserwatorzy OBWE twierdzą jednak, że ze strony ukraińskiej nie było żadnych prowokacji.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Amerykański niszczyciel w drodze na Morze Czarne USA, NATO i państwa członkowskie UE obiecały Ukrainie poparcie w obronie jej terytorium. Ankara oświadczyła w piątek (09.04.2021), że USA już pod koniec marca zapowiedziały na połowę kwietnia przepłynięcie dwóch okrętów wojennych przez cieśninę Bosfor na Morze Czarne. Powyższe zdjęcie przedstawia jeden z dwóch amerykańskich niszczycieli, przepływający cieśninę Bosfor w kierunku Morza Czarnego.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Od siedmiu lat w stanie wojny Konflikt na wschodniej Ukrainie wybuchł w roku 2014, gdy prorosyjscy separatyści opanowali część okręgów donieckiego i ługańskiego. Według ukraińskiego rządu i jego zachodnich sprzymierzeńców, rebelianci są nieoficjalnie wspierani przez Kreml najemnikami oraz bronią. Od tego czasu kilka razy ogłaszano zawieszenie broni, ale te były nieustannie zrywane.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Zbombardowane i zniszczone Ten mężczyzna stoi na ruinach swojego domu na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Budynek został zniszczony podczas starć między prorosyjskimi rebeliantami a oddziałami rządowymi. Wprawdzie walki prowadzą głównie żołnierze, najemnicy, separatyści i członkowie milicji, ale wciąż zdarza się, że cierpi ludność cywilna. Do początku roku 2019 zginęło tam – według ONZ – 3300 cywilów.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Starcia mimo zawieszenia broni Podczas różnych starć na wschodzie Ukrainy od roku 2014 zginęło łącznie ponad 13 tys. osób. Obecne, obowiązujące od lipca 2020 roku zawieszenie broni, było - według danych OBWE - stosunkowo stabilne. Ostatnio jednak znów zaostrzyły się starcia zbrojne. Co najmniej pięciu ukraińskich żołnierzy oraz 5-letni chłopiec zostało zabitych w ciągu ostatniego tygodnia.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Prezydent Zełenski odznacza żołnierzy W czwartek (08.04.2021) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się do Donbasu, by zapoznać się z sytuacją. Odznaczył ukraińskich żołnierzy za ich służbę na froncie. W sobotę spotkał się z tureckim prezydentem Recepem Erdoganem. Jak podały ukraińskie media, planowane jest też spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wschodnia Ukraina: groźba eskalacji konfliktu Ukraina, mała ojczyzna wielu Rosjan Według prawa międzynarodowego, zbuntowane tereny należą do Ukrainy, ale wielu mieszkańców ma obywatelstwo rosyjskie. Aby ich chronić - jak w piątek (09.04.2021) zapowiedziała Moskwa - Kreml podejmie niezbędne kroki. Rzeczniczka prezydenta USA Joe Bidena poinformowała, że rosyjska obecność wojskowa na granicy z Ukrainą jest największa od roku 2014. Autor: Kevin Mertens, Jan D. Walter



