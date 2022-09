Rosja. Setki zatrzymanych na protestach przeciw mobilizacji

Pierwsi rezerwiści w Rosji otrzymali wezwania do wojska, zgodnie z decyzją prezydenta Władimira Putina o częściowej mobilizacji, podają w czwartek (22.9.2022) niezależne rosyjskie media. Tymczasem w środę w 38 rosyjskich miastach doszło do demonstracji przeciwko mobilizacji. Jak podał portal OVD-Info, w trakcie protestów zatrzymano ponad 1360 osób. Najwięcej ludzi wyszło na ulice w Moskwie i St.Petersburgu – ponad 500 osób. W stolicy Rosji demonstranci skandowali „Rosja bez Putina” i „Nie dla wojny”. Nagrania z protestów pojawiły się w środę w mediach społecznościowych. Widać na nich także, jak policjanci wyciągają ludzi z tłumu i odprowadzają ich do wozów policyjnych.

Według OVD-Info, w Tomsku i Irkucku na Syberii, Jekaterynburgu pod Uralem i innych miastach protesty były niewielkie; na ulicach pojawili się ludzie z plakatami w barwach Ukrainy i hasłami: Nie dla mobilizacji!”.

Uczestnikom demonstracji grożą ostre represje. W Moskwie władze zawczasu ostrzegły przed udziałem w protestach; według prokuratury grozi za to nawet 15 lat więzienia.

Wyprzedane loty za granicę

Po wydaniu rozkazu o częściowej mobilizacji Rosjanie w wieku poborowym muszą, zgodnie z prawem, pozostać w miejscu zamieszkania. Według szefa komisji obrony w Dumie Państwowej Andrieja Kartapołowa ograniczenie swobody podróżowania dotyczy jednak głównie wakacji za granicą. „Nadal można wyjeżdżać w podróże służbowe do Krasnodaru czy Omska, ale nie radziłbym jeździć do tureckich kurortów – a raczej wypoczywać w nadmorskich kurortach Krymu i Kraju Krasnodarskiego” – tłumaczył deputowany.

Policjanci zatrzymują uczestniczkę protestu przeciwko mobilizacji w Moskwie

Mimo to już w środę odnotowano ogromny wzrost zainteresowania lotami z Rosji za granicę. Bilety na bezpośrednie loty z Moskwy do Stambułu w Turcji i Erewania w Armenii zostały wyprzedane – wynika z danych najpopularniejszej w Rosji strony do rezerwacji lotów Aviasales. Zarówno Turcja, jak i Armenia umożliwiają Rosjanom bezwizowy wjazd. Także Finlandia odnotowała wzrost liczby osób, przyjeżdżających z Rosji. Według fińskiej straży granicznej w środę z Rosji do Finlandii wjechało 4800 osób, znacznie więcej niż przed tygodniem, gdy granicę przekroczyło około 3100 osób.

Rosjanom w wieku poborowym grozi w przyszłości do dziesięciu lat więzienia, jeśli odmówią udziału w działaniach bojowych. Odpowiednią poprawkę do ustawy przyjęła Rada Federacji w Moskwie, podały agencje państwowe.

Zełenski żąda Trybunału Specjalnego

W nocy ze środy na czwartek prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski zażądał w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powołania Trybunału Specjalnego dla rozliczenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Na Ukrainie popełniono zbrodnie i żądamy sprawiedliwej kary – powiedział Zełenski w wystąpieniu za pośrednictwem łącza wideo. Jak mówił, Rosja musi zostać ukarana za mordy, tortury, upokorzenia i potężne turbulencje, w jakie wtrąciła Ukrainę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełensky przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ

Według Zełenskiego w tym konflikcie nie może być postaw neutralnych. Ten kto mówi o neutralności, gdy atakowane są ludzkie wartości i pokój, jest w rzeczywistości obojętny, mówił prezydent Ukrainy.

Zażądał także sankcji i izolacji Rosji w organizacjach międzynarodowych. Zdaniem Zełenskiego Rosja powinna utracić prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na tak długo, jak będzie prowadzić wojnę. W rzeczywistości pozbawienie stałego członka Rady Bezpieczeństwa prawa głosu wbrew jego woli nie jest możliwe.

„Rosja bierze wszystkich na cel”

Zełenski wykorzystał też swoje wystąpienie, by zaapelować do społeczności międzynarodowej o dalsze dostawy broni defensywnej, jak i ofensywnej. – Możemy przywrócić ukraińską flage na całym naszym terytorium, możemy dokonać tego dzięki broni, ale potrzebujemy też czasu – powiedział.

Zdaniem Zełenskiego Rosja wcale nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi. – Mówią o rozmowach, ale ogłaszają mobilizację. Mówią o rozmowach, ale zapowiadają pozorne referenda – argumentował prezydent Ukrainy. Ostrzegł też przed możliwością katastrofy atomowej w związku z napiętą sytuacją wokół zaporoskiej elektrowni jądrowej. Jak mówił, poprzez swoje działania „Rosja bierze was wszystkich na cel”.

(DPA,RTR,AFP/ widz)