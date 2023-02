Rosja. Poseł AfD wystąpił u Sołowjowa

Steffen Kotré z AfD wywołał poruszenie swoim występem u czołowego kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowjowa. Sołowjow to twarz propagandy Putina, jak kremlowscy politycy jest objęty sankcjami (Włochy skonfiskowały jego luksusowe wille nad jeziorem Como) za podżeganie do wojny i agitację antyukraińską.

We fragmentach wideo z czwartkowego wydania programu Sołowjowa, opublikowanych w mediach, społecznościowych Steffen Kotré mówi, że „zwykli Niemcy nie chcą, aby ich kraj udzielał Ukrainie pomocy wojskowej, ale media maintreamowe robią wszystko, by zwrócić ludność Niemiec przeciwko Rosji”.

Presja i osłupienie

W programie Sołowjowa Kotré połączył swoje zarzuty wobec mediów z krytyką niemieckich dostaw broni do Ukrainy. Jak mówił, to „wprawiło go w osłupienie”. Jego zdaniem „Niemcy ugięły się pod presją”.

Poseł AfD z Brandenburgii zwrócił też uwagę w rosyjskiej telewizji państwowej, że minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock mówiła niedawno o „wojnie przeciwko Rosji”.

Dziś (03.02.2023) odrzucił krytykę dotyczącą jego wczorajszego występu. Bronił swojego wystąpienia, pisząc na Twitterze: „Wywidów udzielam wszystkim”.

„Rozmawiam nawet z niemieckimi mediami, które chcą zlikwidować Niemcy. Ale wiele mediów chce wszystko przekręcić na swój sposób” – dodał. Jego dewizą, jak twierdzi, są „dyplomacja i rozmowa ze wszystkimi, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów”.

AfD i rosyjska propaganda

Sekretarz parlamentarna SPD Katja Mast zarzuciła AfD, że partia ta daje się wykorzystać dla celów rosyjskiej propagandy.

– Raz po raz AfD szerzy rosyjską propagandę. Ten występ w talk-show mówi sam za siebie i jest celowo wykorzystywany przez rosyjską propagandę.

Katja Mast zarzuciła kierownictwu AfD, że nie zdystansowało się wystarczająco od Kotrégo. – To, że kierownictwo AfD po raz kolejny wije się niczym piskorz, to stary schemat jego postępowania, który stale musi być obnażany – skomentowała.

„Pokój i przyjaźń z Rosją” oraz „Chcę rosyjskich gazu i ropy” – hasła podczas demonstracji AfD w paźdzerniku 2022.

Irytacja w AfD

Pojawienie się Kotrégo w programie Sołowjowa nie było wcześniej uzgodnione w klubie poselskim AfD w Bundestagu – jak dowiedziała się agencja AFP w kręgach tej frakcji. W jej łonie ten poseł z Brandenburgii uważany jest za szczególnie bliskiego Kremlowi.

Steffen Kotré wywołał poirytowanie w szeregach AfD, gdy tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę twierdził w Bundestagu, że USA utrzymują tam laboratoria broni biologicznej. W odpowiedzi kierownictwo klubu poselskiego AfD poprosiło go o spotkanie i wyjaśnienie jego stanowiska – informuje agencja AFP.

AfD jest przeciwna dostawom niemieckiej broni do Ukrainy. Kierownictwo partii i jej klubu poselskiego wprawdzie potępiło wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie obarczyły NATO winą za błędy.

W ubiegłym tygodniu kilku polityków AfD – w tym Jürgen Elsaesser, wydawca magazynu „Compact”, który jest uznawany przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za osobę o poglądach narodowo-nacjonalistycznych – założyło stowarzyszenie Ostwind (pol. „Wschodni wiatr”). Stowarzyszenie to wzywa do zbliżenia Niemiec z Rosją i jej prezydentem Władimirem Putinem.

(AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>