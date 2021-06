Rosja cofnęła dziennikarzowi ARD akredytację na EURO 2021

O decyzji władz Rosji poinformował w piątek (11.06.2021) niemiecki nadawca publiczny Westdeutsche Rundfunk (WDR). Ceniony dziennikarz telewizji publicznej ARD Robert Kempe nie dostał akredytacji na mecze piłkarskich Mistrzostw Europy rozgrywane w Sankt Petersburgu. – Uważamy to za ograniczenie wolności prasy, które dla nas jest nie do przyjęcia – powiedziała redaktor naczelna WDR Ellen Ehni. Według UEFA akredytacja dziennikarza jest jednak cały czas ważna w przypadku pozostałych dziesięciu lokalizacji rozgrywek EURO 2021.

Ehni zwróciła się o wyjaśnienia do rosyjskich władz. Jak oświadczyła, Kempe musi dostać dostęp także do miejsc rozgrywek w Sankt Petersburgu. Dodała, że ponieważ brak akredytacji utrudnia też uzyskanie wizy, nadawca stara się w inny sposób umożliwić mu wjazd do Rosji.

Nie pierwszy przypadek

Także Niemiecki Związek Dziennikarzy (DJV) skrytykował decyzję Rosji. – To niedopuszczalna ingerencja w wolność prasy, która kolejny raz pokazuje, że krytyczne relacjonowanie nie tylko nie jest w Rosji mile widziane, ale też ma konsekwencje dla dziennikarzy – powiedział przewodniczący DJV Frank Ueberall.

Stadion Kriestowskij, Gazprom Arena w Sankt Petersburgu

Trzy lata temu w podobnej sytuacji znalazł się inny dziennikarz ARD, specjalizujący się w sprawach dopingu w sporcie Hajo Seppelt. Rosja odmówiła mu wydania wizy, próbując uniemożliwić jego przyjazd na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wskutek międzynarodowej presji wycofała się jednak z tej decyzji. Seppelt i tak zrezygnował z wyjazdu do Rosji za radą niemieckich służb bezpieczeństwa, które ostrzegły go, że podróż ta może być dla niego niebezpieczna. Seppelt był autorem reportażu, ujawniającego zorganizowany system dopingu w rosyjskim sporcie.

Także Kempe relacjonował w przeszłości krytycznie tematy związane z Mistrzostwami Świata w Rosji oraz działaniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Według mediów ostatnio zajmował się m.in. powiązaniami między rosyjskim koncernem państwowym Gazprom a europejskim futbolem. Pracuje on dla WDR i ARD od dziesięciu lat. Według Ehni jest on „wyśmienitym i nieskazitelnym dziennikarzem”.

(DPA, SID / widz)