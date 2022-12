Rosja. Ci, którzy uciekli, zapłacą wyższe podatki

Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin poinformował w niedzielę (25.12.22) za pośrednictwem serwisu Telegram, że Duma przygotowuje ustawę tego dotyczącą.

Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę, tzn. 24.2.22 liczni obywatele Rosji opuścili swoją ojczyznę. Wiele osób wyjechało między innymi do Gruzji, kiedy we wrześniu do wojska powołano do 300 tys. rezerwistów. „To słuszne, by likwidować korzyści tym, którzy opuścili Federację Rosyjską i wprowadzić dla nich podwyższoną stawkę podatkową”- napisał Wołodin. Dodał: „Pracujemy nad zmianą prawa w tym zakresie”.

Mobilizacja rezerwistów Rosji

Na razie nie wiadomo, ilu osób miałoby dotyczyć nowe prawo. Jak donoszą lokalne media może chodzić o 700 tys. osób, które do początku października opuściły Rosję z powodu mobilizacji. Rosyjski rząd zaprzeczył tym liczbom.

„Ci, którzy zrozumieli, że popełnili błąd, już wrócili", uznał przewodniczący Dumy. „Reszta powinna zrozumieć: ogromna większość społeczeństwa nie popiera ich działań i wierzy, że zdradzili swój kraj, swoich krewnych i przyjaciół”.

W Rosji podatek dochodowy w wysokości 13 proc. jest automatycznie potrącany przez krajowych pracodawców.

(RTR/gwo)

