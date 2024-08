Rosja: celnicy zatrzymali Niemca z kilogramami złota

Jak podała rosyjska służba celna, Niemiec został zatrzymany na granicy z około 13 kilogramami czystego złota po wjeździe do Federacji Rosyjskiej z Estonii. Znaleziono przy nim 21 sztabek złota różnej wielkości o łącznej wartości ponad 90 mln rubli (ponad 900 tys. euro).

Władze nie podają szczegółów

58-latek miał przewozić złoto w przyczepie kempingowej, gdy przekroczał granicę Rosji z Estonią w regionie Pskowa. Sztabki złota były ostemplowane przez zachodnią firmę. Rzeczniczka niemieckiego MSZ powiedziała Niemieckiej Agencji Prasowej, że niemieckie władze zostały o tym poinformowane.

„Konsulat Generalny RFN w Sankt Petersburgu zaoferował zainteresowanej osobie pomoc konsularną” – dodała; zaznaczając, że jest to standardowa praktyka, gdy Niemcy wchodzą w konflikt z prawem w Rosji. Władze nie ujawniają jednak żadnych szczegółów incydentu w celu ochrony dóbr osobistych wmieszanych weń osób.

Według rosyjskich władz zatrzymany mężczyzna nie zgłosił kosztowności przy wjeździe do Rosji. Teraz grozi mu postępowanie karne za przemyt towarów o znaczeniu strategicznym. Mężczyzna został początkowo umieszczony w areszcie domowym. Jeśli zostanie skazany, grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat i grzywna w wysokości do miliona rubli (około 10 tys. euro).

Sztabki złota w szafce

Zgodnie z oświadczeniem służb celnych, rosyjscy funkcjonariusze – w tym FSB, czyli rosyjskiej tajnej służby, odpowiedzialnej także za ochronę granic – przeszukali przyczepę. W jednej z szafek znaleźli sztabki złota. Następnie, podczas przeszukania prywatnych rzeczy mężczyzny, znaleziono również mniejsze sztabki złota. Nie było jasne, skąd mężczyzna wziął wykryte złoto.

Podczas wojny Rosji z Ukrainą wielu obcokrajowców przebywających w Rosji zwykle próbuje wywieźć z niej swoje kosztowności w bezpieczne miejsce. Nie wiadomo na razie, dlaczego mężczyzna chciał na jej teren wwieźć złoto w takiej ilości.

Limit 10 000 euro ma zastosowanie do bezcłowego importu do Rosji. Podobnie jak w przypadku wielu towarów, wywóz złota z Rosji również podlega sankcjom Unii Europejskiej. Moskwa uwolniła niedawno kilku niemieckich obywateli w ramach wymiany więźniów z Berlinem na początku tego miesiąca. Wśród nich był mężczyzna, który został aresztowany na lotnisku w Sankt Petersburgu w lutym tego roku za posiadanie w bagażu żelków zawierających konopie indyjskie, a następnie został postawiony przed sądem.

(DPA/jak)

