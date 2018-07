Rok więzienia dla australijskiego biskupa. Krył pedofilię

Sąd w Newcastle w Australii, który już w maju orzekł winę arcybiskupa Adelajdy Philipa Wilsona, teraz ogłosił wymiar kary. Hierarsze Kościoła udowodniono, że w latach 70-tych ub. wieku tuszował molestowanie seksualne ministrantów, jakiego dopuszczał się zmarły już tymczasem ksiądz Jim Fletcher. Wilsonowi groziło do dwóch lat więzienia; odrzucał on wszystkie stawiane mu zarzuty. 67-letni arcybiskup, u którego stwierdzono chorobę Alzheimera we wczesnym stadium, został skazany na rok więzienia. Może on odbyć tę karę w formie aresztu domowego. Decyzja w tej sprawie zapadnie 14 sierpnia br.

Ofiary pedofilii, które demonstrowały przed gmachem sądu w Newcastle domagały się dymisji Wilsona ze stanowiska arcybiskupa.

Przed sądem musi odpowiadać także kardynał George Pell

Wilson jest jednym z najwyższych rangą duchownych w Australii i na świecie, którzy zostali skazani za czyny związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Na początku maja br. sąd w Melbourne zdecydował, że prefektowi Sekretariatu ds. Gospodarczych Watykanu, australijskiemu kardynałowi George'owi Pell'owi wytoczony zostanie proces za pedofilę. W 2017 roku Pell został urlopowany przez papieża Franciszka na czas trwania śledztwa w sprawie seksualnego wykorzystywania nieletnich.

(afp, dpa /ma)