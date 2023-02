Rodzina Ulmów. Beatyfikacja we wrześniu

Dziewięcioro członków rodziny Ulmów, zamordowanych przez niemiecką policję w 1944 roku, zostanie beatyfikowanych 10 września. Tak zdecydował papież Franciszek, o czym poinformowała archidiecezja przemyska.

Rolnik Józef Ulma, jego żona Wiktoria, która była w siódmym miesiącu ciąży, oraz ich sześcioro dzieci w wieku od półtora do ośmiu lat ukrywali w swoim gospodarstwie Żydów przed niemieckimi okupantami. Zostali za to rozstrzelani.

Mszę beatyfikacyjną w dawnym domu Ulmów we wsi Markowa odprawi szef watykańskiego Urzędu do Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro – poinformowała miejscowa archidiecezja. Papież Franciszek uznał w grudniu ubiegłego roku męczeństwo małżeństwa Ulmów i ich siedmiorga dzieci. Oznacza to, że nic już nie stoi na przeszkodzie do ich beatyfikacji.

Polska rodzina przez półtora roku ukrywała w swoim gospodarstwie na Pogórzu Karpackim ośmioro Żydów, chroniąc ich w ten sposób przed deportacją do nazistowskiego obozu zagłady. Podobno zdradził ich mężczyzna z sąsiedniego miasteczka. Ukrywająca się tam rodzina żydowska powierzyła mu swój dobytek. Niemieccy żandarmi zamordowali ośmiu członków tej rodziny jeszcze przed Ulmami.

Zbrodnia w Markowej. Zginęli, bo ratowali Żydów

Rodzina Ulmów jest uważana w Polsce za symbol pomocy Żydom i męczeństwa podczas niemieckiej okupacji. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda otworzył w Markowej muzeum rodziny Ulmów na cześć Polaków ratujących Żydów z Holokaustu. Od 2018 roku rocznica zamordowania rodziny Ulmów, 24 marca, decyzją prezydenta Dudy jest narodowym dniem pamięci o Polakach ratujących Żydów.

Izraelski instytut Jad Waszem przyznał w 1995 roku Ulmom honorowy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzył w 2003 roku proces beatyfikacyjny grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znalazła się rodzina Ulmów.

Według historyków, w czasie II wojny światowej tylko na Podkarpaciu co najmniej 1600 Polaków ukrywało przed niemieckimi okupantami około 2900 Żydów. Ocenia się, że nazistowscy okupanci zamordowali tam około 200 Polaków, ponieważ chcieli ratować Żydów. Państwo Izrael uhonorowało do tej pory ponad 7 200 Polaków jako Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów; więcej niż przedstawicieli jakiegokolwiek innego narodu.

(KNA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>