Rośnie liczba miliarderów na świecie. Ponad 120 tylko w Niemczech

Klub najbogatszych na świecie rośnie z roku na rok, a wraz z nim wartość ich majątku bijącego rekordy. Rozwijające się rynki kapitałowe, rosnące ceny nieruchomości oraz wzrost gospodarczy na szerokim froncie spowodowały, że majątek najzamożniejszych ludzi świata w 2017 r. wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 19 procent, osiągając rekordową sumę 8,9 bln dolarów. Dane te wynikają z badań agencji doradczej PwC oraz banku szwajcarskiego UBS.

Miliarderzy stają się z roku na rok coraz zamożniejsi. Ale ich liczba jest nadal przejrzysta: 2158 mężczyzn i kobiet dzieli między sobą potężny majątek, który w przeliczeniu na euro przewyższa ponad dwukrotnie całkowity roczny bilans gospodarczy Niemiec, uchodzących za największą gospodarkę europejską (w 2017 r. 3,3 bln euro). Na każdego miliardera przypada przeciętnie 4,1 mld dolarów.

Chińczycy szybciej zamożni

Miliarderów przybywa przede wszystkim wśród Chińczyków. W 2017 r. majątek najbogatszych osób w tym kraju wzrósł o 39 proc. do 1,12 bln dolarów. Jak wynika dalej z badań, do klubu miliarderów należy obecnie 373 Chińczyków. Rok wcześniej było ich 318. Najbogatsi Chińczycy liczą przeciętnie 55 lat i są najmłodszymi miliarderami na świecie, gdzie przeciętna wieku wynosi 64 lata.

Miliarderzy w Niemczech

Również w Niemczech przybywa miliarderów. Ich liczba wzrosła ze 117 do 123, (o pięć procent), co odpowiada największemu przyrostowi w skali europejskiej. Co piąty z 414 miliarderów w Europie pochodzi z Niemiec. „Bardzo wielu miliarderów, głównie w Niemczech, to zazwyczaj przedsiębiorcy od pokoleń – wskazuje Maximilian Kunkel specjalista od zarządzania majątkiem akcjonariuszy w niemieckim oddziale banku UBS. Wg niego sukces finansowy obiecują inwestycje w konsumpcję, handel detaliczny, nieruchomości oraz biotechnologię.

Rodzeństwo Susanne Klatten i Stefan Quandt to najbogatsi ludzie w Niemczech

Najzamożniejsi: Quandt i Klatte

Według rankingu miesięcznika „Manager Magazin” za najbogatszych w Niemczech uchodzą najwięksi udziałowcy koncernu samochodowego BMW (47 proc.) rodzeństwo Stefan Quandt oraz Susanne Klatten, których majątek oszacowano na 34 mld euro. Z majątkiem 33 mld euro na drugim miejscu plasuje się rodzina Reimann z Manheim, do których należy jeden z największych koncernów kawowych na świecie. Na trzecim miejscu znajduje się Dieter Schwarz, założyciel dyskontera Lidl z majątkiem wysokości 25 mld euro.

dw/ jar