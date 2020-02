Richard Grenell będzie nadal ambasadorem USA w Niemczech

Jak poinformowała agencja prasowa DPA, mimo wyjazdu na czas określony z Berlina do Waszyngtonu Richard Grenell wciąż będzie pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Niemczech. W myśl oczekiwań po „kilku miesiącach” powróci on do stolicy Niemiec.

O przejściu Grenella z niemieckiej ambasady do Białego Domu na stanowisko zarządzającego Dyrektora Wywiadu Narodowego poinformował w czwartek na Twitterze prezydent USA DonaldTrump. „Rick wyjątkowo dobrze reprezentował nasz kraj i cieszę się na myśl o naszej współpracy” - napisał Donald Trump.

Grenell uchodzi za zaufanego pracownika Trumpa i jest wobec niego bardzo lojalny. Pełniąc od maja 2018 r. funkcję ambasadora w Niemczech stale krytykował politykę rządu Niemiec, szczególnie w przypadku wydatków na obronność, porozumienia atomowego z Iranem, gazociągu Nord Stream 2 oraz planów dotyczących wprowadzenia chińskiej sieci internetowej 5G.

Jak słoń w składzie porcelany

Richard Grenell nigdy nie miał w Niemczech dobrej prasy. Wytykano mu brak znajomości dyplomatycznego savoir vivre'u oraz mieszanie się w spory polityczne w państwie, w którym pełni misję. Jak komentowała "Frankfurter Allgemiene Zeitung", Grenell porusza się w świecie dyplomacji niczym słoń w składzie porcelany.

Zadaniem Dyrektora Wywiadu Narodowego w USA jest koordynowanie służb specjalnych. Richard Grenell będzie następcą Josepha Maguire'a, który pozostanie na tym stanowisku do 17 marca.

