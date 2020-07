RFN: Dokąd politycy jadą na wakacje? Kto zastępuje głowę państwa

W Bundestagu od tygodnia jest przerwa wakacyjna, więc dla wielu polityków to czas na letnie podróże. Ale w czasach pandemicznych ostrzeżeń przed wyjazdami i zamykania granic, ograniczenia takie dotykają wszystkich, bez wyjątków.

Na szczęście, jak uważają niektórzy deputowani i ministrowie, można równie dobrze odpocząć w domu.

Kanclerz Angela Merkel (CDU) chce spędzić w tym roku letnie wakacje w Niemczech - z powodu koronakryzysu. Zapytana, dokąd wyjedzie, odpowiedziała w czerwcu w wywiadzie dla telewizji ZDF lapidarnie: „Niemcy”, nie podając żadnych szczegółów. W ostatnich latach Merkel często wyjeżdżała w góry Południowego Tyrolu.

Z wyjazdem musi jeszcze chwilę poczekać. Nie może jej zabraknąć 17 i 18 lipca w Brukseli na nadzwyczajnym szczycie UE w sprawie planu odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii i wieloletnich ram finansowych. Czy zgromadzeni będą pamiętać, że 17 lipca przypadają 66. urodziny niemieckiej kanclerz?

W rodzinnych stronach

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) spędza wakacje w domu - i to nie tylko od czasu koronakryzysu. - Nie wyjeżdżam na wakacje od 25 lat, tylko zostaję w domu, w dolinie Altmuehl - powiedział niedawno polityk CSU w Berlinie. - Jak się pozna lepiej tę dolinę, to już się nie chce nigdzie wyjeżdżać. Minister mieszkający na stałe w Ingolstadt ma tam dom wakacyjny w parku przyrody w otoczeniu niskiego pasma gór.

Sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak, który zaznacza, że ma szczęście „mieszkać tam, gdzie wielu Niemców wyjeżdża na wakacje”, jest podobnie związany ze swoimi rodzinnymi stronami. Z rodziną spędzi więc wakacje w regionie Sauerland, jak dowiedziała się agencja DPA.

Urlop w Niemczech ma także w planach minister środowiska Svenja Schulze (SPD). - Właściwie to z mężem chcieliśmy w tym roku pojechać na wakacje do Francji. Teraz zostajemy w Niemczech i przez większość czasu będziemy w domu w Muenster - powiedziała w rozmowie z DPA.

Morze Wattowe

Premier Bawarii i szef CSU Markus Soeder wyjaśnił, że spędza wakacje w rodzinnych stronach, ale przyznał, że bardzo cieszy się na wędrówkę po Morzu Wattowym podczas oficjalnej wizyty w Szlezwiku-Holsztynie w sierpniu.

Kto zastąpi prezydenta?

Szefowa CDU i minister obrony RFN , Annegret Kramp-Karrenbauer cieszy się na „relaksowe, słoneczne dni” z rodziną, przyjaciółmi i na rowerach.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeieri jego żona Elke Buedenbender lubią wakacje w górach i tam też ciągnie ich latem. W przeszłości lubili wędrować w Południowym Tyrolu. Kancelaria Prezydenta milczy jednak w tym roku na temat dokładnego celu wakacyjnego wyjazdu. Kto martwi się tym, kto zastępuje w czasie nieobecności głowę państwa, ten może być spokojny. Na czas wyjazdów obowiązki prezydenta pełni przewodniczący Bundesratu.

W kraju czy za granicą?

Minister finansów Olaf Scholz (SPD) również chce iść z żoną na wędrówki. Poza tym nie może się doczekać kilku dni wolnych na czytanie, spanie, bieganie i rower. Ministerstwo nie chciało ujawnić, czy wicekanclerz, mieszkający w Poczdamie, i jego żona, minister edukacji Brandenburgii Britta Ernst (SPD), pozostaną w domu, czy wyjadą.

Bawaria

Liderzy Zielonych Annalena Baerbock i Robert Habeck spędzają wakacje z rodziną. Szefowa klubu poselskiego Zielonych, Katrin Goering-Eckardt zdradziła, że jedzie pożeglować na Bałtyku.

Dla ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa (SPD) decyzja o tym, gdzie pojechać na wakacje, ma w obecnych czasach zgoła polityczny charakter. Jego ministerstwo jest odpowiedzialne za ostrzeżenia i porady ws. wyjazdów za granice, które wciąż są modyfikowane wedle sytuacji epidemicznej. Właśnie dlatego Maas do tej pory nie odpowiadał na żadne pytania dotyczące jego wakacji. Nie chciał nawet powiedzieć, czy zostaje w Niemczech, czy uda się za granicę. - Nie udzielam też żadnych rekomendacji dotyczących podróży. Gdybym to zrobił, spowodowałoby to wiele problemów z około 25 innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - powiedział na konferencji prasowej ze swoim włoskim kolegą resortowym Luigim di Maio.

(DPA/ma)