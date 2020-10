Rewizje w niemieckiej federacji piłkarskiej. Chodzi o oszustwa podatkowe

Niemiecka federacja piłkarska DFB znów znalazła się w wizjerze fiskusa. Jak poinformowała prokuratura we Frankfurcie nad Menem, w środę rano (07.10.2020) w związku z podejrzeniem o „szczególnie ciężki przypadek” oszustwa podatkowego przeprowadzono rewizje w pomieszczeniach DFB i prywatnych mieszczeniach działaczy związku. Operacja objęła pięć krajów związkowych: Hesję, Bawarię, Nadrenię Północną-Westfalię, Dolną Saksonię i Nadrenię-Palatynat. Uczestniczyło w niej około 200 funkcjonariuszy.

Świadome działania na szkodę fiskusa

Śledztwo prowadzone jest przeciwko sześciu byłym i obecnym działaczom DFB. Zarzuca się im, że w latach 2014 i 2015 umyślnie nieprawidłowo zadeklarowali przychody z reklam na bandach podczas meczy rozgrywek krajowych jako zwolnione z opodatkowania przychody z administrowania majątkiem. W ten sposób DFB mogła uniknąć podatków na kwotę 4,7 milionów euro.

„Według dotychczasowych ustaleń śledztwa zachodzi podejrzenie, że obwiniane osoby wiedziały o tych nieprawidłowościach podatkowych, ale świadomie na nią pozwoliły, by umożliwić DFB korzyść podatkową na dużą skalę” – oświadczyła prokurator naczelna Nadja Niesen, cytowana w komunikacie prasowym.

Niewyjaśniony skandal wokół mundialu

Prokuratura nie ujawniła nazwisk podejrzanych. Agencja DPA zwraca uwagę, że w latach, których dotyczy śledztwo, prezesem niemieckiej federacji piłkarskiej był Wolfgang Niersbach. Poinformował on jednak agencję, że u niego rewizji nie było i nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Niersbach ustąpił ze stanowiska w listopadzie 2015 roku w związku z niewyjaśnionym do tej pory skandalem wokół organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku. Afera miała związek z transferem w roku przed mistrzostwami 6,7 mln euro do Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) – oficjalnie jako wkładu finansowego na organizację gali, która jednak nigdy się nie odbyła.

W 2018 roku Niersbach został oskarżony w tej sprawie w Niemczech o ciężkie oszustwo podatkowe. Śledztwo i proces przeciwko niemu i trzem innym działaczom DFB i FIFA toczyło się także w Szwajcarii, ale pod koniec kwietnia 2020 roku sprawa uległa przedawnieniu.

Z inicjatywy obecnego szefa DFB Fritza Kellera niemiecka federacja chce jeszcze raz zbadać sprawę domniemanych nieprawidłowości przy organizacji mundialu w 2006 roku.