Rekordowy wzrost infekcji koronawirusa

Jak podaje WHO, najwięcej nowych zachorowań odnotowano w USA, Brazylii, Indiach i RPA. Natomiast liczba zgonów spowodowanych COVID-19 utrzymuje się na niezmiennym poziomie i wynosi blisko 5 000 dziennie.

Według danych WHO na całym świecie zachorowało dotąd na COVID-19 ponad 1,3 milionów lekarzy i pracowników medycznych. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom powiedział, że osoby zatrudnione w sektorze medycznym stanowią do tej pory 10 procent wszystkich przypadków na świecie. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore (JHU) odnotował do piątku na całym świecie 13,8 milionów osób zarażonych koronawirusem.

Koronakryzys w USA

Smutny rekord ponownie został ustanowiony w USA, gdzie trzeci dzień z rzędu liczba zakażonych wzrastała. W ciągu 24 godzin odnotowano 77 638 nowych infekcji, jak wynika z danych JHU.

Dopiero dzień wcześniej Stany Zjednoczone osiągnęły rekordową liczbę 68 400 nowych infekcji w ciągu jednego dnia. Do piątku kolejne 927 osób zmarło wskutek infekcji koronawirusem. Łączna liczba przypadków śmiertelnych wynosi tym samym prawie 140 000.

Mikroskopowe ujęcie koronawirusa

Epidemia koronawirusa opanowała stanowe więzienie w Teksasie. Jak podała stacja NBC, w zakładzie karnym w Seagoville na północy tego stanu zakażonych jest 1072 spośród 1798 więźniów. Jeden więzień zmarł. Według medialnych doniesień, więzienie to jest w najtrudniejszej sytuacji spośród wszystkich zakładów karnych w USA, jeśli chodzi o liczbę infekcji. Potwierdzono również koronawirusa u 10 krewnych więziennych strażników.

W ostatnich tygodniach koronawirus silnie się rozprzestrzenił w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja jest szczególnie trudna w południowych i zachodnich stanach. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa łączna liczba odnotowanych przypadków infekcji wynosi w międzyczasie 3,64 milionów.

USA dotąd najbardziej dotknięte koronawirusem

Stany Zjednoczone są krajem zdecydowanie najbardziej dotkniętym pandemią. Dotyczy to zarówno liczny infekcji jak i zgonów. W ostatnim czasie rekord liczby zakażeń był co rusz ustanawiany na nowo.

W Ameryce Łacińskiej liczba przypadków śmiertelnych związanych z pandemią wzrosła do 150 000. Ponad połowa z nich została odnotowana w Brazylii.

Lotnisko Panama-Tocumen: loty międzynarodowe nadal wstrzymane

Panama wciąż się izoluje i w ten sposób chce ograniczyć pandemię. Cywilna Agencja Lotnicza poinformowała, że międzynarodowe połączenia lotnicze zostaną przez kolejny miesiąc wstrzymane. Taka regulacja obowiązuje od marca. W tym liczącym niemal 4 miliony ludności środkowoamerykańskim kraju odnotowano dotąd 51 408 infekcji.

Po USA i Brazylii, trzecim krajem, w którym oficjalna liczba infekcji przekroczyła milion, są Indie. Według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia ponad 25 000 osób zmarło wskutek infekcji. W ciągu 24 godzin przybyło ostatnio więcej niż 30 000 nowych infekcji.

Nieznaczny wzrost infekcji w Niemczech

Również w Niemczech odnotowano tak wiele nowych infekcji, jak nie było ich już od długiego czasu. Wzrost utrzymuje się jednak na niewielkim poziomie. Według informacji Instytutu Roberta Kocha w Berlinie liczba nowych infekcji wzrosła o 529 przypadków. Również wskaźnik reprodukcji wirusa jest w Niemczech znów wyższy niż 1 i doszedł do poziomu 1.25. Oznacza to, że osoba zakażona zaraża średnio nieco więcej niż jedną osobę.

(RTR,DPA,AFP)/gwo

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>